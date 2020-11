Berlin - Schmerzmittelmissbrauch ist unter jungen Erwachsenen in Deutschland ein deutlich größeres Problem als der Konsum von Cannabis. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervor, über die die "Welt" (Mittwochausgabe) berichtet.



Demnach hat im Jahr 2018 mehr als jeder Zehnte aus der Altersklasse der 21- bis 24-Jährigen Schmerzmittel missbraucht. Junge Erwachsene sind demnach auch häufiger abhängig. Der Anteil der Betroffenen in dieser Altersgruppe stieg in den Jahren 2012 bis 2018 von 1,9 auf 2,7 Prozent. Nicht bekannt ist der Bundesregierung der Auskunft zufolge, wie viele Minderjährige Schmerzmittel konsumieren.



Das bekannteste der Präparate, das von vor allem jungen Deutschen als Droge missbraucht wird, ist Tilidin. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Wieland Schinnenburg, der für die Anfrage an die Bundesregierung verantwortlich war, nannte die genannten Zahlen "erschreckend hoch". Umso unverständlicher sei, dass die Bundesregierung gegen die Entwicklung noch nichts getan habe. Der Auskunft zufolge sind derzeit keine Studien und Präventionsmaßnahmen zu Medikamentenmissbrauch bei Jugendlichen geplant, es werden auch keine entsprechenden Forschungsprojekte gefördert.

