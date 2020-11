Führendes Unternehmen für E-Commerce und Zahlungslösungen Nexway und Potenzone trennen sich im gegenseitigen Einvernehmen

Nexway SAS, führender Dienstleister für E-Commerce- und Zahlungslösungen, gab heute bekannt, dass Chief Strategy Officer Casey Potenzone am 31. Dezember aus dem Unternehmen ausscheidet.

Casey Potenzone kam 2014 als Head of Sales Operations zu Nexway und wurde 2017 zum Chief Strategy Officer berufen. Als Mitglied des Executive Board hat er mit der Umsetzung einer neuen unternehmensweiten Strategie und der Leitung der Vertriebs-, Accountmanagement- und Marketingteams seine starken Führungsqualitäten unter Beweis gestellt.

"Ich bin Casey für seine Dienste und seinen Beitrag für das Unternehmen sehr dankbar", sagte CEO Victor Iezuitov. "Casey hat während seiner Betriebszugehörigkeit eine Schlüsselrolle in der Leitung unseres Unternehmens sowie die Gewinnung neuer Kunden gespielt."

Iezuitov fuhr fort: "Casey leitete strategische Unternehmensinitiativen in Richtung Zahlungsorchestrierung, sodass wir ein besser positioniertes Produkt strukturieren konnten. Als aufrichtiges und beliebtes Teammitglied hat Casey während der COVID-19-Pandemie unablässig Einsatz gezeigt, um Nexway bei der Bewältigung des Ausnahmezustands zu helfen."

Potenzone führte aus: "Die vergangenen sechs Jahre bei Nexway waren eine spannende und herausfordernde Erfahrung. Ich bin stolz auf die Fortschritte, die das Unternehmen in seiner Entwicklung gemacht hat. Nach dem erfolgreichen Übergang in neue Eigentumsverhältnisse blickt Nexway nun in dieser Zeit, in der der E-Commerce auf beispiellose Weise zunimmt, einem bedeutenden Wachstum entgegen."

Nexway wird weiterhin strategisch daran arbeiten, die Transformation des E-Commerce zu fördern und Unternehmen bei ihren Ambitionen eines schnellen Wachstums zu unterstützen.

Das Executive Board von Nexway wird bis zur Berufung eines neuen Teamleiters die kommerziellen Operationen des Unternehmens leiten.

Über Nexway

Nexway SAS ist ein führender Akteur im E-Commerce und der Zahlungsabwicklung. Durch die Kombination von Technologie und Managed Services hilft Nexway Online-Unternehmen bei Skalierung, Wachstum und Erfolg. Durch seine Erfahrung in den Bereichen Abonnements, landesspezifische Zahlungsabwicklung, Betrugsprävention und Reseller-Management unterstützt Nexway seine Kunden bei der Transformation der Einkaufsprozesse und der Steigerung der Verkäufe. Nexway wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris-La Défense (Frankreich) und Tochtergesellschaften in den USA, Brasilien, Italien, Spanien, Polen und Japan. Zu den mehreren Hundert Unternehmen, die Nexway ihr Vertrauen schenken, zählen FNAC-Darty, Amazon, Kaspersky, Adobe, Avast, Bit Defender und TakeTwo.

