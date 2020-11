Revolutionierende Phase setzt sich mit einem einzigartigen DevOps-Konzept fort, das die Fähigkeiten von Nuaware mit der Präsenz und den Dienstleistungen von Exclusive Networks kombiniert

Exclusive Networks gab heute die Akquisition von Nuaware bekannt, einem extrem wachstumsstarken, aus der Cloud hervorgegangenen Distributor mit brandneuen Produkten für Cloud, DevSecOps und Containerisierung. Mit dieser Übernahme erreichen das Werteversprechen und das Portfolio unmittelbar eine globale Präsenz und Servicekapazität, während Exclusive Networks, seine Lieferanten und auch seine Partner von einzigartigen Kompetenzen für die Kapitalisierung der durch die digitalen Transformation hervorgerufenen, immensen Nachfrageverlagerungen profitieren.

Jesper Trolle, CEO von Exclusive Networks, erklärte: "DevOps Tool-Ketten, Container und das Aufkommen von DevSecOps sind Spezialgebiete, in denen sich Nuaware eine wirklich einzigartige Vertriebsnische geschaffen hat. Diese Akquisition verschafft uns die Position, die wir in diesem Umfeld angestrebt haben, und bietet unseren Partnern einen sofortigen Einstieg in neue, wachstumsstarke Geschäftsmöglichkeiten. Großlieferanten, für die diese Märkte attraktiv sind, suchen nach schlüsselfertigen Vertriebskanallösungen, und ihre etablierten Partner-Ökosysteme weisen technische Kompetenzlücken auf, die eine zuverlässige Unterstützung erforderlich machen. Wir können diese Art von Herausforderungen jetzt viel effektiver meistern und gleichzeitig das Wachstum für die nächsten Wellen bahnbrechender Technologien in einer sicheren, vertrauenswürdigen digitalen Infrastruktur weiter beschleunigen."

Nuaware wurde 2016 von Zaheer Javaid und Luke Hasty gegründet und hat seitdem aufgrund seiner Zusammenarbeit mit Anbietern wie beispielsweise HashiCorp, Docker Enterprise (jetzt Mirantis), Instana, Portworx (kürzlich von Pure Storage übernommen) und Twistlock (jetzt Palo Alto Networks Prisma Cloud) ein exponentielles Wachstum verzeichnet. Das in London ansässige Team des Unternehmens, das sowohl mit großen Dienstleistungsanbietern/Systemintegratoren als auch mit einem Netzwerk von spezialisierten DevOps-Beratungsunternehmen bei Implementierungsprojekten auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, wird weiterhin als eigenständige Geschäftseinheit unter der Marke Nuaware operieren und sich auch in Zukunft auf bahnbrechende neue Technologien und Partnerschaften mit aufstrebenden, wachstumsstarken Anbietern wie beispielsweise Gremlin und StackPulse in Bereichen wie Chaos Engineering und SRE-Automatisierung konzentrieren. Sowohl die Dienstleistungen von Exclusive Networks als auch die Services von Nuaware werden durch hochwertige Dienstleistungen, einschließlich Lead Detection, Geschäftsentwicklung, Lösungsdesign, Implementierung, professionelle Dienstleistungen und umfassende Schulungskurse ergänzt.

Zaheer Javaid, Mitbegründer und Director von Nuaware, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, der Exclusive-Familie beizutreten und glauben, dass dies der beste Weg ist, unser Angebot weiter auszubauen und all unseren Kunden und Partnern einen optimalen Mehrwert zu bieten. Das Timing ist perfekt: Der schnelle Start der digitalen Transformation in den Unternehmen hat sich im Jahr 2020 deutlich beschleunigt und Nuaware sowie die DevOps, die Cloud-Automatisierungs- und Containerisierungstechnologien, auf die wir spezialisiert sind, an einen Wendepunkt gebracht. Mit der Unterstützung von Exclusive können wir uns höhere Ziele setzen, schneller wachsen und stärker in den Ausbau unserer einzigartigen Position auf dem Markt investieren."

"In Bezug auf Kultur, Innovationsbereitschaft und die Fähigkeit, im Kontext von Technologie und Marktzerrüttung einzigartige Werte zu schaffen, decken sich die Werte von Nuaware sehr stark mit denen von Exclusive Networks", so Andy Travers, EVP Worldwide Sales and Marketing von Exclusive Networks. "Diese Zusammenarbeit ist eine gute Nachricht sowohl für die Partner beider Unternehmen als auch für unsere gemeinsamen strategischen Anbieter: Palo Alto Networks und Pure Storage. Wir erwarten ein signifikantes organisches, geschäftliches Wachstum von Nuaware durch die Unterstützung seiner Pläne für eine fortgesetzte globale Expansion und sehen zahlreiche zusätzliche kommerzielle Vorteile durch die Anwendung seines Know-hows in breit gestreuten Geschäftschancen mit Anbietern und Wiederverkäufern von Exclusive Networks."

