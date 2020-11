Der DAX bekommt Zuwachs. Ab September 2021 wird Deutschlands Leitindex von 30 auf 40 Werte aufgestockt. Das gab die Deutsche Börse am Dienstag bekannt. Wochenlang hatten Vertreter aus Finanzindustrie und Unternehmern, sowie Anleger und andere Interessengruppen Vorschläge gemacht, was sich am DAX ändern soll. Die Ergebnisse liegen nun vor. Nicht nur bei der Größe, sondern auch bei der Qualität soll ...

