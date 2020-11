Für die Analysten von SRC Research besteht nach Vorlage des Neunmonatsberichts keine Veranlassung, am Buy Rating oder am Kursziel von 21,0 Euro für S Immo etwas zu verändern, "zumal das Unternehmen nach der virtuellen HV im Oktober durch die Zahlung von 70 Cent Dividende für das Rekordjahr 2019 die Reputation als zuverlässiger und aktionärsfreundlicher Dividendenzahler einmal mehr belegt hat", so die Analysten. Die Zahlen seien eine gute Basis, um ein schwieriges Gesamtjahr positiv abzuschliessen, so die SRC-Experten. Dafür würde auch sprechen, dass das Bewertungsergebnis mit +3,4 Mio. im positiven Bereich blieb. Der EPRA NAV je Aktie habe im Vergleich zum Juni leicht nachgegeben, was laut Analysten aber nur an niedrigeren Kursen zum Stichtag ...

