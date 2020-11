PureFacts Financial Solutions ein führender WealthTech-Anbieter von Lösungen für Gebühren, Reporting und KI-gestützte Predictive Analytics übernimmt Quartal Financial Solutions, den führenden europäischen Anbieter von Gebührenabrechnungs- und Provisionslösungen für die Finanz- und Versicherungsbranche.

PureFacts Financial Solutions übernimmt Quartal Financial Solutions (Graphic: Business Wire)

Durch diese Übernahme ist PureFacts in der Lage seinen Kunden noch leistungsstärkere, erfolgskritische, durch künstliche Intelligenz unterstützte und auflagenkonforme Gebührenabrechnungslösungen anzubieten. Darüber hinaus erweitert das fusionierte Unternehmen seine globale Reichweite, um allen beteiligten Stakeholdern marktführende Lösungen und Perspektiven bereitzustellen.

Die beiden erfolgreichen Firmen verfügen jeweils über branchenführende Kompetenz bei der Berechnung von Gebühren und Provisionen. Zusammen stellen sie die leistungsstärkste Gebührenplattform im globalen Finanzmarkt bereit. Das fusionierte Unternehmen profitiert von einer Stärkung seiner Kernkompetenzen zu Datenaggregation, maschinellem Lernen und Expertise in der Finanzbranche.

Dies ist bereits die zweite erfolgreiche Übernahme, die PureFacts in diesem Jahr abgeschlossen hat. Sie folgt im Anschluss an die Übernahme der CRM-Beratungsfirma VennScience im Mai 2020. Unter der Leitung von Gerard Daniels, PureFacts Head of Corporate Development, und mit Unterstützung von erstklassigen Beratern, einschließlich PricewaterhouseCoopers Corporate Finance Inc. und Goodmans LLP, identifiziert das Team auch zukünftige weitere strategische Übernahmeziele, die am besten zu den Kunden und in die beschleunigte Geschäftsstrategie von PureFacts passen.

Der globale Hauptsitz von PureFacts verbleibt in Toronto (Kanada), während der europäische Hauptsitz des Unternehmens im Zürcher Büro von Quartal angesiedelt wird. PureFacts CEO Robert Madej übernimmt die Leitung der neuen Geschäftseinheit und PureFacts President Rajini McRae erweitert ihre Rolle auf den globalen Geschäftsbereich. Quartal CEO Thierry Zuppinger wurde zum General Manager Europa und Asien, des fusionierten Unternehmens ernannt.

"Bei jeder Übernahme oder Partnerschaft, die wir eingehen, stellen wir stets sicher, dass unsere Werte übereinstimmen und die Interessen unserer Kunden im Mittelpunkt stehen", so Robert Madej, PureFacts CEO. "In diesem Fall freuen wir uns ganz besonders über den Enthusiasmus des Quartal-Teams und die Bereitschaft des Vorstands, Aktionäre von PureFacts zu werden."

"Wir sind hocherfreut über die Zusammenlegung der beiden Firmen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Rob Madej und seinem Team, die erwiesenermaßen perfekt als strategischer Partner zum künftigen Geschäft von Quartal passen", erklärte Thierry Zuppinger, CEO von Quartal Financial Solutions. "Der Zusammenschluss mit PureFacts wird unsere gemeinsame Entwicklung zum globalen Marktführer und Vordenker in den Bereichen Gebührenabrechnung und Provisionsmanagement erheblich beschleunigen und die Betreuung unserer Kunden in der ganzen Welt optimieren."

Quartal Financial Solutions ist ein marktführender Anbieter von Software für Gebühren- und Provisionsmanagement sowie für den gesamten Lebenszyklus von Einnahmen und Aufwendungen in der Finanz- und Versicherungsbranche. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat derzeit mehr als 30 Kunden mit über 50 Software-Installationen in 15 Ländern in ganz Europa, den USA, dem Nahen Osten, Afrika und dem Asien-Pazifik-Raum. Dank des Einsatzes der technisch fortschrittlichen Lösungen des Unternehmens kommen seine Kunden in den Genuss verringerter Betriebskosten, höherer Leistungen undschnellerer Renditen. www.quartalfs.com

Als Mitglied der WealthTech100-Liste und Top-12 Innovator Kanadas bietet PureFacts Financial Solutions Vermögensverwaltungslösungen für die Finanzdienstleistungsbranche in Kanada, den USA und Europa. PureFacts engagiert sich dafür, sinnvolle Vermögenslösungen zu schaffen, die den Menschen auf ihrem Lebensweg von Nutzen sind. Das Unternehmen bietet seinen Kunden richtungweisende WealthTech-Lösungen, um die Zukunftsfähigkeit ihres Business sicherzustellen und das Wachstum zu beschleunigen. Dabei kommen seine Fachkompetenzen in den Bereichen Datenaggregation zur Vermögensverwaltung, komplexe Berechnungen, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zum Einsatz. www.purefacts.com

Contacts:

Gerard Daniels

Head of Corporate Development, PureFacts

gerard.daniels@purefacts.com

Thierry Zuppinger

CEO, Quartal Financial Solutions

thierry.zuppinger@quartalfs.com