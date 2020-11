Die Zeiten sind ungemütlich, ungewiss - und wir haben keine Ahnung, wann sie vorbei sind. Was helfen kann, in der Arbeit, im Leben, ist ein Wort, das nach vorvorgestern klingt, aber eigentlich hochmodern ist: Vertrauen. Was ist das eigentlich - Vertrauen? Warum und wozu ist Vertrauen gerade jetzt wichtig, in Zeiten von Krise, Umbruch, Ungewissheit? Wie kann ich - auch und gerade als Führender - Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit, Nähe und Transparenz schaffen, stärken, wiedergewinnen? Vertrauen heißt … Mut. Denn Vertrauen ist gleichzeitig die Voraussetzung für und die Folge von guter Zusammenarbeit. Ernest ...

