Cognite Data Fusion treibt Spot an, den vierbeinigen Roboterhund von Boston Dynamics, der auf der Aker BP Skarv-Anlage in der Nordsee eine autonome Mission abschließt

Cogniteein globales industrielles KI SaaS-Unternehmen (Software-as-a-Service), das die umfassende digitale Transformation von Schwerindustrien auf der ganzen Welt unterstützt, hat sich mit dem vollwertigen Explorations- und Produktionsunternehmen Aker BP zusammengetan, um Spot, den vierbeinigen Roboterhund, als Pionier der ferngesteuerten Offshore-Mission auf der Skarv-Anlage 210 Kilometer vor der Küste in der Nordsee einzusetzen.

Die Bemühungen bauen weiterhin auf der kühnen digitalen Agenda von Aker BP und Cognite auf, die Branche durch Digitalisierung zu transformieren, was zu einer Verbesserung der Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit im Offshore-Bereich führen wird. Dieses jüngste Bestreben bietet eine bedeutende Chance, die Öl- und Gasindustrie weltweit zu verändern.

Aker BP setzt sich für erschwingliche, zuverlässige, nachhaltige und moderne Energie für alle ein. Der Einsatz von Robotik ist ein wichtiger Bestandteil dieser Vision. Die Offshore-Arbeit von Spot ist der nächste Schritt auf seinem Weg, da ihm im Februar beim Aker BP Capital Markets Day seine offizielle Mitarbeiternummer mitgeteilt wurde. Darüber hinaus hat Aker BP eine Reihe weiterer Projekte mit Drohnen und zusätzlichen mobilen Robotern durchgeführt, um ihre Vision eines optimierten Fernbetriebs mithilfe der datengesteuerten Technologie von Cognite umzusetzen.

Das Hauptsoftwareprodukt von Cognite, Cognite Data Fusion (CDF), diente als Dateninfrastruktur für den Offshore-Test, bei dem Bilder, Scans und Sensoren von Robotersystemen gesammelt und anschließend über ein Dashboard an Aker BP weitergegeben wurden, um sie umsetzbar zu machen. Zu den Aufgaben gehörten: autonome Inspektion, hochwertige Datenerfassung und automatische Berichterstellung. Diese Datenerkenntnisse bieten Onshore-Betreibern Telepräsenz auf Offshore-Anlagen, sodass sie die Missionsplanung in Echtzeit abschließen und wichtige Aktivitäten vorantreiben können.

Die Mobilität von Spot Offshore und die Kommunikation zwischen Spot, Cognite Data Fusion und Aker BP wurden sowohl verifiziert als auch getestet. Daten von Spot waren in Cognite Data Fusion in Millisekunden verfügbar und sortiert, und Spot wurde von einem Cognite-Heimbüro an Land aus ferngesteuert, um zu demonstrieren, wie Roboter und digitale Zwillinge Synergien erzielen und sich gegenseitig verbessern können. Zusätzlich wurden Daten aus einer Bedienerrunde gesammelt, um zu analysieren, ob der Sensor-Stack vor Ort ausreichte, um die vorgeschlagene Aufgabe zu erfüllen.

"Wir sind gespannt darauf, wie Robotersysteme den Offshore-Betrieb sicherer, effizienter und nachhaltiger machen können. Der Spot-Offshore-Besuch auf der Skarv FPSO ist ein kleiner Schritt in Richtung der Vision von Aker BP, alle unsere Abläufe von der Wiege bis zur Bahre zu digitalisieren, um die Produktivität zu steigern, die Qualität zu verbessern und die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu verbessern", sagte Karl Johnny Hersvik, CEO von Aker BP.

"Missionen wie diese demonstrieren den Wert von Spot in schwierigen Umgebungen. Cognite ist weiterhin hervorragend darin, die Fähigkeit von Spot zu testen und zu validieren, das Risiko für den Menschen zu verringern und Wert in der Energiewirtschaft zu schaffen", sagte Michael Perry, Vice President of Business Development bei Boston Dynamics.

"Diese historische Kombination von Geist und Maschine, die zusammenarbeitet, um Branchenprobleme zu lösen, zeigt, dass datengesteuerte Entscheidungen die Branche jetzt verändern können", sagte Dr. John Markus Lervik, CEO von Cognite. "Diese Fähigkeit, Spot per Fernbedienung zu steuern, ist ein großer Fortschritt für die Branche und wir werden weiterhin eng mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um weiterhin Innovationen zu entwickeln und datengesteuerte Lösungen bereitzustellen."

Cognite Data Fusion (CDF), eine cloudbasierte Plattform für industrielle Datenoperationen und Informationen, lässt sich nahtlos mit vorhandenen IT- und OT-Anwendungen in der Cloud, Edge und im Unternehmen integrieren. CDF bereitet Industriedaten kontextuell auf und liefert ein offenes, einheitliches Industriedatenmodell, das für Menschen und Anwendungen leicht zugänglich ist und daher bessere analytische Abläufe und datengesteuerte Entscheidungen ermöglicht.

