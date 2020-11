PFORZHEIM (dpa-AFX) - Die "Pforzheimer Zeitung" zu Corona-Demos:

"Es ist eine bedrohliche Mischung, die auf den "Querdenken"-Demos zusammenkommt. Allzu oft zusammengehalten durch einen stinkenden Kitt namens Antisemitismus. Er zeigt sich in vielen Varianten: Da sind die einen, die unumwunden "den Juden" die Schuld an der Pandemie geben und wie in dunkelsten deutschen Zeiten von einer jüdischen Weltverschwörung fantasieren. Andere heften sich gelbe Sterne an und ziehen Parallelen zwischen der Situation in der Pandemie und der Verfolgung und Vernichtung der Juden im Nationalsozialismus. Solchen Äußerungen verharmlosen den Nazi-Terror, relativieren das Leid der Opfer und verdienen entschiedenen Widerspruch, egal, ob sie bewusst antisemitisch gemeint oder nur Ausweis von Dummheit und mangelnder Bildung sind. Gerade in Deutschland darf es keine schleichende Gewöhnung an antisemitisches Gerede und die Verharmlosung des Holocaust geben. Von wem auch immer sie geäußert werden."/ra/DP/fba