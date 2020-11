QUEBEC CITY, Nov. 25, 2020, ein weltweit führender Anbieter von ADAS- und AD-Sensortechnologie der Stufen 1-5, ist stolz darauf, von der MILLA Group als Lieferant des Cocoon-LiDAR-Sensors ausgewählt worden zu sein. Die MILLA Group hat den preisgekrönten Leddar Pixell als Front-End-LiDAR für ihr autonomes Shuttle MILLA POD ausgewählt.



Leddar Pixell ist der robusteste Solid-State-LiDAR auf dem Markt. Der Sensor bietet ein horizontales 180-Grad-Sichtfeld (FOV) und sorgt bei Verwendung von vier Modulen für eine 360-Grad-Abdeckung des Fahrzeugs. Leddar Pixell bietet eine erstklassige Stoß- und Vibrationsfestigkeit gemäß ISO 16750-3 und Schutz gegen das Eindringen von Staub bei starker Staubentwicklung gemäß SAE J1455. Damit ist Leddar Pixell für den Einsatz in Industriefahrzeugen geeignet, die besondere Robustheit und Langlebigkeit erfordern. Darüber hinaus ist Leddar Pixell IP67-zertifiziert und bietet eine MTBF (Mean Time Between Failures) von mehr als 148.000 Stunden, was dem Zehnfachen von herkömmlichen Scanlösungen entspricht. Leddar Pixell ist ideal für Shuttles, Robotaxis, ADVs (Ascent/Descent Vehicle) und andere Geländefahrzeuge, die im Bauwesen, in der Landwirtschaft und im Bergbau eingesetzt werden.

"MILLA hat sich an LeddarTech gewendet, um den robusten Leddar Pixell für unsere MILLA POD-Shuttles einzusetzen. Das POD ist ein innovatives autonomes Shuttle, das in ganz Europa und Nordamerika eingesetzt wird", so Éric Gendarme, Geschäftsführer der MILLA Group. "Die radikalen Design-Änderungen, die wir am POD umgesetzt haben, eignen sich ideal für den Leddar Pixell. Dieser LiDAR ermöglicht uns ein 180-Grad-Sichtfeld, was die Sicherheit und Zuverlässigkeit unseres autonomen Shuttles erhöht." Gendarme ergänzt: "Wir haben das MILLA POD, ausgestattet mit Leddar Pixell und anderen autonomen Technologiekomponenten, aus denen unsere Betriebssysteme bestehen, der RATP Group vorgelegt, einem staatlichen Verkehrsunternehmen, das in 13 Ländern und auf vier Kontinenten tätig ist und die Bewertung und Qualifizierung autonomer öffentlicher Verkehrsmittel vornimmt. Die RATP Group hat bestätigt, dass die im MILLA POD eingesetzten Betriebssysteme, zu denen auch Leddar Pixell gehört, die strengen Qualifikationsanforderungen erfüllen", erklärt Gendarme.

"Wir fühlen uns geehrt, dass die MILLA Group uns als Lieferant für Sensortechnologie gewählt hat", so Frantz Saintellemy, President und COO von LeddarTech. "Die MILLA-Gruppe ist eine zukunftsorientierte Organisation, die einen neuen und innovativen Ansatz im Bereich autonomer Shuttle-Technologie verfolgt. Wir sind stolz darauf, dass unser Leddar Pixell zur technischen Zertifizierung von MILLA durch die RATP Group beigetragen hat", ergänzt Saintellemy.

Über die MILLA Group

Die MILLA Group ist ein führendes unabhängiges französisches Ingenieurunternehmen, das auf Design, Entwicklung, Fertigung und die Erprobung neuer Mobilitätsprodukte und -dienstleistungen spezialisiert ist. Das innovative Mobilitätskonzept von MILLA besteht darin, einen nachhaltigen, modularen, skalierbaren und anpassungsfähigen Transportservice anzubieten, der für alle zugänglich ist. Seit 2019 rollen die Shuttles von MILLA täglich im autonomen Modus und mit einer Geschwindigkeit von 30 km/h auf offenen Straßen, ein weltweit einzigartiger Service . MILLA ist aktuell der einzige Mobilitätsanbieter, der multimodale On-Demand-Transportlösungenund das städtische Umland (" rel=) anbietet. Die von der MILLA Group implementierten Technologien haben auch in der Automobilindustrie erhebliche Auswirkungen. Weltweit führende Unternehmen nutzen Services von MILLA, wie die Robotisierung und Automatisierung von Fahrzeugen und deren Erprobung auf offenen Straßen.

Kontakt: Éric Gendarme unter eric.g@milla.net

Über LeddarTech

LeddarTech ist führend auf dem Gebiet der Umgebungssensorik für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme. LeddarTech wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik entwickelt, indem es seinen Kunden die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätsmarkts zu lösen. Mit seiner Sensorfusions- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision und seiner kostengünstigen, skalierbaren und vielseitigen LiDAR-Entwicklungslösung für Solid-State-LiDARs für den Automobilbereich auf Basis der LeddarEngine ermöglicht LeddarTech Tier-1-2-Systemintegratoren in der Automobilindustrie die Entwicklung von umfassenden Sensorlösungen für die Autonomiestufen 1 bis 5. Diese Lösungen werden aktiv in Anwendungen für autonome Shuttles, Lastwagen, Busse, Lieferfahrzeuge, Smart Cities/Factories und Robotaxen eingesetzt. Das Unternehmen ist mit über 95 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com sowie auf LinkedIn , Twitter , Facebook und YouTube.

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice President, Global Marketing, Communications and Product Management, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 Durchwahl 232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision und verwandte Logos sind Marken oder eingetragene Marken von LeddarTech Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken und Produktnamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Inhaber verwendet werden.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c4ce9937-f7fa-4d83-8c7d-a7106c467340

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/64706fa3-751d-4a2d-b9eb-336c4a7f8d6f