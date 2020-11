FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 25. November:

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 10/20

08:00 CHE: IATA Global Media Day (online)

10:30 DEU: DWS-Marktausblick mit DWS-Chefanlagestratege Stefan Kreuzkamp (online) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Immofinanz AG, Q3-Zahlen

ESP: Endesa, Strategic Plan Update 2021-2023

USA: Deere & Co, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), 09/20 08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), Schnellschätzung, Q3 08:00 DEU: Arbeitszeiten und Arbeitszeitwünsche, Jahr 2019 09:00 AUT: Industrieproduktion 09/20

10:30 EUR: EZB veröffentlicht halbjährlichen Finanzstabilitätsbericht 14:30 USA: BIP Q3/20 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/20 (vorab) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 110/20 (vorläufig) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/20 (vorläufig) 15:00 BEL: Geschäftsklima 11/20

16:00 USA: Private Einkommen 10/20

16:00 USA: Konsumentenausgaben 10/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/20

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/20

16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 4./5.11.2020

SONSTIGE TERMINE

DEU: Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt über Verfügung des Bundeskartellamts gegen Umfang von Facebooks Datensammlung, Düsseldorf 09:15 DEU: Online-Fachkonferenz "RegTech Connects" zum Thema Finanzmarktregulierung u.a. mit Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, dem Wirtschaftsnobelpreisträger des Jahres 2001, Joseph Stiglitz, Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling und dem ehemaligen EU-Kommissionpräsidenten Jean-Claude Juncker 12:15 DEU: Online-Pk Maschinenbauverband VDMA Elektrische Automation 12:15 DEU: Online-Konferenz: "Covid-19 - Bankenkapitalisierung und -abwicklung" u.a. mit der Chefin der EU-Bankenabwicklungsbehörde, Elke König. Veranstalter der Konferenz ist das Frankfurter Leibniz Institute for Financial Research (SAFE) 13:30 EUR: EU-Kommission stellt Pharma-Strategie vor. Ziel der Initiative ist unter anderem, Europäern rasch Zugang zu neuen Therapien und Arzneien zu geben. Gleichzeitig sollen die Kosten begrenzt werden. 14:00 DEU: Beratungen der deutschen Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Merkel über die Corona-Pandemie °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi