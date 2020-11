Tel Aviv, Israel und Raleigh, North Carolina (ots/PRNewswire) - RedHill Biopharma Ltd. (https://www.redhillbio.com/RedHill/) (Nasdaq: RDHL) ("RedHill" oder das "Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Spezialunternehmen, gab heute bekannt, dass es im Dezember an folgenden virtuellen Konferenzen teilnehmen wird:Evercore ISI 3. Annual HealthCONx ConferenceKamingespräch und eine offene Frage- und Antwort-Runde: Donnerstag, 3. Dezember 2020, 8 Uhr EST-Moderator: Umer Raffat, Equity Research - Biotech-large, Pharma-major, Specialty PharmaSprecher: Dror Ben-Asher, CEO & Gilead Raday, Chief Operating Officer Piper Sandler 32. jährliche Konferenz zum Thema Virtual HealthcareKamingespräch: Ab 23. November 2020 auf Abruf verfügbarModerator: David Amsellem, Managing Director, Sr. Research Analyst, Specialty PharmaSprecher: Guy Goldberg, Chief Business Officer Die Webcasts stehen 30 Tage lang auf der Website des Unternehmens zur Verfügung: https://ir.redhillbio.com (https://ir.redhillbio.com/).Informationen zu RedHill BiopharmaRedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) ist ein biopharmazeutisches Spezialunternehmen, das sich in erster Linie auf gastrointestinale und Infektionskrankheiten konzentriert. RedHill fördert die Magen-Darm-Medikamente Movantik® gegen opioidinduzierte Obstipation bei Erwachsenen mit nicht krebsbedingten Schmerzen[1], Talicia® zur Behandlung von Helicobacter pylori (H. pylori)-Infektionen bei Erwachsenen[2] und Aemcolo® zur Behandlung von Reisedurchfall bei Erwachsenen[3]. Zu den wichtigsten klinischen Entwicklungsprogrammen von RedHill in der Spätphase der klinischen Prüfung gehören: (i) RHB-204, mit einer aktuellen Phase-3-Studie für nichttuberkulöse Lungenmykobakterien (NTM); (ii) Opaganib (Yeliva®), ein selektiver SK2-Inhibitor der ersten Klasse, der auf mehrere Indikationen abzielt, mit einem laufenden Phase-2/3-Programm für COVID-19 und Phase-2-Studien für Prostatakrebs und Gallengangskarzinom; (iii) RHB-104, mit positiven Ergebnissen aus einer ersten Phase-3-Studie für Morbus Crohn; (iv) RHB-102 (Bekinda®), mit positiven Ergebnissen aus einer Phase-3-Studie für akute Gastroenteritis und Gastritis und positiven Ergebnissen aus einer Phase-2-Studie für IBS-D; (v) RHB-107 (Upamostat), ein Serin-Protease-Inhibitor der Phase 2, ein First-in-Class-Serin-Inhibitor, der auf Krebs und entzündliche Magen-Darm-Erkrankungen abzielt und auch für COVID-19 geprüft wird; und (vi) RHB-106, ein verkapseltes Darmpräparat. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.redhillbio.com (http://www.redhillbio.com/). / https://twitter.com/RedHill_DE.HINWEIS: Diese Pressemitteilung, die der Einfachheit halber zur Verfügung gestellt wird, ist eine übersetzte Version der offiziellen Pressemitteilung, die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlicht wurde. Für die vollständige Pressemitteilung in englischer Sprache, einschließlich des Haftungsausschlusses für zukunftsgerichtete Aussagen, besuchen Sie bitte: https://ir.redhillbio.com/press-releases (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fir.redhillbio.com%2Fpress-releases&data=04%7C01%7Crakafet.sudri%40cision.com%7Caa9c02d929eb422b116008d88beebe27%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C1%7C637413204861658576%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=RaSPqD9n0l2CNuIVkOuIKp9G%2FZxaSTzn6w8mQujguSM%3D&reserved=0).Unternehmenskontakt: Adi Frish Chief Kontakt für Medienvertreter (USA): Bryan Gibbs ViceCorporate & Business Development President Finn Partners +1 212 529 2236Officer RedHill Biopharma bryan.gibbs@finnpartners.com+972-54-6543-112 adi@redhillbio.com[1] Vollständige Informationen zur Verschreibung von Movantik® (Naloxegol) finden Sie unter: www.Movantik.com (http://www.movantik.com/).[2] Vollständige Informationen zur Verschreibung von Talicia® (Omeprazolmagnesium, Amoxicillin und Rifabutin) finden Sie unter: www.Talicia.com (http://www.talicia.com/).[3] Vollständige Informationen zur Verschreibung von Aemcolo® (Rifamycin) finden Sie unter: www.Aemcolo.com (http://www.aemcolo.com/).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1334141/RedHill_Biopharma_Logo.jpgOriginal-Content von: RedHill Biopharma Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116273/4773061