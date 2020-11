DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Thanksgiving" geschlossen.

TAGESTHEMA

Bund und Länder wollen am Mittwoch bei Spitzenberatungen die weiteren Schritte im Kampf gegen die Corona-Pandemie vereinbaren (ab 14.00 Uhr). Eine Beschlussvorlage der Länder sieht vor, die derzeit auf Ende November befristeten Lockdown-Maßnahmen bis 20. Dezember zu verlängern. Kontaktbeschränkungen sollen verschärft werden, für Weihnachten und Silvester sind aber Ausnahmen vorgesehen. Die Maskenpflicht soll demnach ab 1. Dezember nicht nur für öffentliche Gebäude sowie Busse und Bahnen gelten, sondern auch an allen Orten unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten. Die Erwartungen an die Spitzenrunde sind besonders hoch, nachdem ein ähnliches Treffen in der Vorwoche im Streit geendet hatte. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begrüßte die neue Vorlage im Grundsatz - sie forderte aber Nachschärfungen.

Der Beginn der Weihnachtsferien soll dem Beschlussentwurf zufolge in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie bundesweit einheitlich vorgezogen werden. Mögliche Termine sind der 16. und der 19. Dezember.

Vor den Beratungen ist auch ein Ausbau der Testkapazitäten im Gespräch. Der Bund werde aufgefordert, "einen noch umfassenderen und niedrigschwelligeren Einsatz von Schnelltests vorzusehen und die Testverordnung gegebenenfalls entsprechend zu ändern", heißt es in der Beschlussvorlage.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

AROUNDTOWN

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr 2020 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis, FFO und Dividende je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj20 ggVj Zahl Gj19 Mieteinnahmen 1.125 +26% 11 895 EBITDA bereinigt 826 +7% 13 773 Ergebnis nach Steuern/Dritten 369 -72% 12 1.308 Ergebnis je Aktie 0,25 -78% 13 1,12 FFO I je Aktie 0,35 -19% 13 0,43 FFO I 479,6 -5% 12 503,4 Dividende je Aktie 0,26 +86% 17 0,14

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP 3Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +33,1% gg Vq 1. Veröff.: +33,1% gg Vq 2. Quartal: -31,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,6% gg Vq 1. Veröff.: +3,6% gg Vq 2. Quartal: -1,8% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 733.000 zuvor: 742.000 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +1,9% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan November (2. Umfrage) PROGNOSE: 77,0 1. Umfrage: 77,0 zuvor: 81,8 16:00 Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 16:00 Neubauverkäufe Oktober PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -3,5% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 4./5. November

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion von 0,00-prozentigen Inflationsschutzanleihen mit Laufzeit September 2022 im Volumen von 1,2 bis 2 Mrd EUR Auktion von 0,10-prozentigen Inflationsschutzanleihen mit Laufzeit Mai 2023 im Volumen von 0,75 bis 1,25 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit November 2027 im Volumen von max. 2 Mrd CZK Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 im Volumen von max. 5 Mrd CZK Auktion 1,50-prozentger Anleihen mit Laufzeit April 2040 im Volumen von max. 2 Mrd CZK

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.297,50 -0,20 S&P-500-Indikation 3.643,00 0,04 Nasdaq-100-Indikation 12.132,00 0,22 Nikkei-225 26.395,98 0,88 Schanghai-Composite 3.395,33 -0,22 +/- Ticks Bund -Future 175,06 -7 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 13.292,44 1,26 DAX-Future 13.323,50 1,10 XDAX 13.331,60 1,10 MDAX 29.029,42 0,11 TecDAX 3.018,53 -1,16 EuroStoxx50 3.507,98 1,30 Stoxx50 3.085,70 0,89 Dow-Jones 30.046,24 1,54 S&P-500-Index 3.635,41 1,62 Nasdaq-Comp. 12.036,79 1,31 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,13% -29

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Der deutsche Aktienmarkt wird zunächst mit einer kaum veränderten Handelseröffnung erwartet. So stellt IG den DAX bei 13.294 Punkten nach einem Schluss am Vortag bei 13.292 Zählern. Damit handelt der Index am oberen Rand der zuletzt ausgebildeten Spanne zwischen 13.000 und 13.300 Punkten. Sollte der DAX die 13.317er Marke überwinden, läge der nächste Widerstand technisch orientierten Marktteilnehmern zufolge bei 13.470 Punkten. Unverändert befinden sich die Finanzmärkte im Spannungsfeld zwischen getrübten Konjunkturindikatoren auf der einen Seite und den Hoffnungen auf Massenimpfungen sowie der Erwartung reichlicher und anhaltender Unterstützung durch Geld- und Fiskalpolitik auf der anderen Seite.

RÜCKBLICK: Fester - Gestützt wurde die Stimmung von der Aussicht auf eine schnelle Verfügbarkeit der Impfstoffe und von der Ankündigung einer geregelten Amtsübergabe durch US-Präsident Donald Trump an Joe Biden. Ebenfalls positiv kam an, dass Biden die ehemalige US-Notenbankchefin Janet Yellen zur neuen Finanzministerin machen will. Großes Thema am Markt war aber auch die Index-Reform der Deutschen Börse. Sie betrifft unter anderem den DAX, der ab September kommenden Jahres 40 statt 30 Werte umfassen wird. Es setzte sich die Rotation in zyklische Sektoren fort und dabei besonders in Nachzügler wie die Ölaktien, die noch stark unter ihren Höchstständen liegen. Öl-Aktien führten vor den Papieren der Banken und den Rohstoffwerten die Gewinnerliste an, dahinter verzeichneten auch Autotitel sowie die Titel der Reise- und Freizeit-Branche deutliche Gewinne. Nach einem positiv aufgenommenen Zwischenbericht gewannen CRH 5,4 Prozent. Enel rückten mit ihrem Strategie-Update um 4,2 Prozent vor. Dieses ist laut Equita über den Erwartungen ausgefallen.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Der DAX markierte den höchsten Schlussstand seit dem 21. Februar. Motoren-Hersteller Deutz hat gewarnt, dass die Mittelfristziele für 2022 wohl erst 2023/24 erreicht werden. Die Erholung der Nachfrage dauere länger als ursprünglich erwartet, so Deutz. Im Handel wurde die Verschiebung als Gewinnwarnung gewertet, für den Wert ging es um 10 Prozent nach unten. Für die Aktie von Sixt ging es dagegen nach Quartalszahlen um 3,7 Prozent rauf.

XETRA-NACHBÖRSE

Tui und Thyssenkrupp wurden nachrichtenlos 5 bzw. 4 Prozent höher getaxt. Die Hoffnung auf die baldige Verfügbarkeit von Impfstoffen mache Corona-Verlierer für Anleger interessant, sagte ein Marktteilnehmer.

USA / WALL STREET

Fest - Erstmals sprang der Dow-Jones-Index über die Marke von 30.000 Punkten. Gefeiert wurde von Anlegern, dass die politische Unsicherheit Schnee von gestern war. Denn US-Präsident Donald Trump will den Weg für die Übergabe der Amtsgeschäfte an Wahlsieger Joe Biden freimachen. Ebenfalls positiv wurde an der Börse aufgenommen, dass Biden die ehemalige US-Notenbankchefin Janet Yellen zur neuen Finanzministerin machen will. Eine der ersten Entscheidungen von Yellen könnte die Verlängerung einer Reihe von Maßnahmen sein, die die US-Notenbank und das Finanzministerium im Frühjahr beschlossen hatten. In der vergangenen Woche hatte Finanzminister Steven Mnuchin dies noch abgelehnt. Die Hoffnung auf die baldige Impfstoff-Verfügbarkeit ließ schwache Daten zum US-Verbrauchervertrauen in den Hintergrund treten. Mit der Hausse bei den Erdölpreisen waren auch die Sektorwerte gesucht: Exxon Mobil zogen um 6,7 Prozent an, Chevron um 5 Prozent - Baker Hughes legten um 5,2 Prozent zu. Der Sektorindex stieg um 5,2 Prozent. JPM rückten um 4,6 Prozent vor. Eine Tochter der Großbank hatte einen Streit mit der Währungsaufsicht OCC um mangelhafte interne Kontrollen beigelegt. Best Buy stürzten trotz Geschäftszahlen über Markterwartung ab. Die Titel des Einzelhändlers für Unterhaltungselektronik verloren 7 Prozent. Im Handel verwies man auf negative Aussagen zum Ausblick.

US-Staatsanleihen wurden mit der positiven Gesamtstimmung der Investoren erneut gemieden. Für die Rendite zehnjähriger Papiere ging es um weitere 2,8 Basispunkte auf 0,88 Prozent nach oben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:02 Uhr % YTD EUR/USD 1,1905 +0,10% 1,1892 1,1871 +6,1% EUR/JPY 124,35 +0,08% 124,26 124,24 +2,0% EUR/CHF 1,0844 +0,09% 1,0834 1,0828 -0,1% EUR/GBP 0,8914 +0,14% 0,8902 0,8886 +5,3% USD/JPY 104,47 -0,01% 104,48 104,65 -4,0% GBP/USD 1,3354 -0,04% 1,3360 1,3359 +0,8% USD/CNH 6,5737 -0,03% 6,5755 6,5870 -5,6% Bitcoin BTC/USD 18.784,75 -1,863 19.141,25 19.410,76 +160,5%

Am Morgen baut der Euro die Dienstagsgewinne noch etwas aus bis auf ein Hoch bei 1,1910.

Am Dienstag gab der Dollar seine Vortagesgewinne wieder ab - der WSJ-Dollarindex verlor 0,1 Prozent. Der Euro erhielt etwas Rückenwind vom deutschen Ifo-Index, der für November zeigte, dass sich die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage auf einem überraschend hohen Niveau gehalten hatte.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,28 44,91 +0,8% 0,37 -19,2% Brent/ICE 48,34 47,86 +1,0% 0,48 -21,2%

Die Ölpreise markierten den höchsten Stand seit März. Weiterhin stützen die Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Impfstoff und die Spannungen im Nahen Osten. Trotz der Coronabeschränkungen stiegen Reiseaktivitäten und damit die Kraftstoffnachfrage. Vor dem Feiertag "Thanksgiving" legte vor allem die Zahl der Flugpassagiere deutlich zu in den USA und erreichte den höchsten Wert seit Mitte März. WTI verteuerte sich um 4,3 Prozent auf 44,91 Dollar, Brent um 3,9 Prozent auf 47,86 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.805,14 1.807,40 -0,1% -2,26 +19,0% Silber (Spot) 23,22 23,33 -0,5% -0,11 +30,1% Platin (Spot) 967,55 963,00 +0,5% +4,55 +0,3% Kupfer-Future 3,31 3,30 +0,4% +0,01 +17,2%

Der Goldpreis stand weiter unter Druck und fiel auf das niedrigste Niveau seit vier Monaten. "Ein dritter Impfstoffkandidat auf dem Markt führt zu wesentlichen Neubewertungen des Wachstumskurses der Weltwirtschaft", sagte Marktanalyst Jeffrey Halley von Oanda. Mit dem nun sich abzeichnenden Übergang zu einer Biden-Präsidentschaft falle zudem ein großer Unsicherheitsfaktor weg. Die Feinunze reduzierte sich um weitere 1,7 Prozent auf 1.808 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Österreich will mit der Impfung seiner Bevölkerung gegen das Coronavirus im Januar beginnen. Dabei sollen ältere Menschen, Risikogruppen sowie das Gesundheitspersonal zuerst geimpft werden, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Dienstag mitteilte.

- Großbritannien will seine Corona-Beschränkungen über Weihnachten lockern und bis zu drei Haushalte unter einem Dach erlauben. Die Ausnahmeregelung gelte vom 23. bis zum 27. Dezember, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Landesteile England, Schottland, Wales und Nordirland.

- Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eine Lockerung der Corona-Auflagen angekündigt. Ab Samstag sollen alle Geschäfte in Frankreich unter strengen Hygiene-Auflagen wieder öffnen, wie der Staatschef am Dienstagabend in einer Fernsehansprache sagte. Restaurants und Bars bleiben dagegen voraussichtlich bis Januar geschlossen.

- In Frankreich ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus über die Marke von 50.000 gestiegen. Wie die nationale Gesundheitsbehörde am Dienstagabend mitteilte, starben offiziell 50.237 Menschen an oder mit dem Coronavirus.

EZB-GELDPOLITIK

Die Europäische Zentralbank (EZB) kann nach den Worten ihres Chefvolkswirts Philip Lane derzeit keine großen Rücksichten auf die Finanzstabilität nehmen. "Wenn man wie wir sehr niedrige Inflationsraten hat, dann haben das Erreichen des Inflationsziels und die Stabilisierung der Inflationserwartungen hohen Vorrang", sagte Lane in einer vom Internationalen Währungsfonds (IWF) organisierten Diskussion.

US-WAHL

Nach den umkämpften Bundesstaaten Georgia und Michigan hat jetzt auch Pennsylvania den Wahlsieg des künftigen US-Präsidenten Joe Biden offiziell bestätigt.

US-POLITIK

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, die internationale Führungsrolle der USA wieder stärken zu wollen. Biden sagte am Dienstag bei der Vorstellung seiner außen- und sicherheitspolitischen Regierungsmannschaft: "Das ist ein Team, das die Tatsache widerspiegelt, dass Amerika zurück ist. Bereit, die Welt anzuführen und sich nicht von ihr zurückzuziehen."

LUFTHANSA

hat eine unbesicherte Anleihe mit einem Gesamtvolumen von einer Milliarde Euro begeben. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren war nach erfolgreichen Investorengesprächen am Vortag rund vierfach überzeichnet, wie das Unternehmen mitteilte. Die Anleihen mit einer Stückelung von 100.000 Euro werden mit 3,0 Prozent pro Jahr verzinst und haben eine Laufzeit bis 29. Mai 2026.

SFC ENERGY

hat am Dienstag die neuen Aktien aus der am 24. November 2020 beschlossenen Kapitalerhöhung erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. Aus dem genehmigten Kapital wurden im Rahmen eines Privatplatzierungsverfahrens 1,3 Millionen Stück (entspricht knapp 10 Prozent des Grundkapitals) zu einem Platzierungsdpreis von 14,77 Euro (XETRA-Schluss: 15,62 Euro) bei Investoren untergebracht.

JP MORGAN

Eine Tochter der JP Morgan Chase & Co hat einen Streit mit der Währungsaufsicht OCC um mangelhafte interne Kontrollen beigelegt. Die US-Bank muss im Gegenzug eine Zivilstrafe von 250 Millionen US-Dollar zahlen, wie das Geldhaus mitteilte. Laut der OCC waren das Risikomanagement bei JPMorgan und die Regeln zur Vermeidung von Interessenskonflikten nicht ausreichend. Das Institut will die Mängel inzwischen beseitigt haben.

HP / DELL

haben im jüngsten Quartal von der hohen Nachfrage nach Laptops unter anderem zur Ausstattung des Homeoffice während der Pandemie profitiert. Damit konnten die fehlenden Verkäufe für Büroausstattung ausgeglichen werden.

APPLE

Der Sicherheitschef des US-Technologiekonzerns Apple ist wegen Bestechungsvorwürfen angeklagt worden. Thomas Moyer soll versucht haben, mit 200 Tablet-Computern an Waffenlizenzen für vier Apple-Mitarbeiter zu gelangen, wie die zuständige Staatsanwaltschaft erklärte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

