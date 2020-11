Der Dienstag zeigte erneut das Bestreben im DAX an, die obere Range-Kante zu erreichen. Es gelang dem Index quasi in den letzten Handelsminuten und hält damit für heute einen möglichen Ausbruch für uns parat. Ausbruchsvorbereitung am Dienstag? Bereits in der Eröffnung strebte der DAX wieder in Richtung seiner Verlaufshochs. Das ...

