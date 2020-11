DJ EarthRenew Inc: Erste Einnahmen erzielt: Umweltaktie startet Düngemittelverkauf bereits in diesem Jahr - Neubewertung voraus!

DGAP-Media / 2020-11-25 / 08:00 *Unternehmen: Earth Renew Inc.* WKN: A2P6MB [1] *Empfehlung*: *Strong Buy* *Erste Einnahmen erzielt: Umweltaktie startet Düngemittelverkauf bereits in diesem Jahr - Neubewertung voraus!* Sensationelle Neuigkeiten kommen heute von unserem Geheimtipp in Sachen ökologischer Düngemittelherstellung Earth Renew (WKN A2P6MB) [1]*. Das Unternehmen konnte den ersten Verkauf über 25 Tonnen seines organischen Düngers der Marke GrowER abschließen* - und das viel früher als geplant! Eigentlich waren die Herstellung und der Vertrieb erst für das Frühjahr 2021 eingeplant worden. *Umso größer die Überraschung, dass es *Earth Renew (WKN A2P6MB) [1] *noch in diesem Jahr gelungen ist signifikanten Umsatz zu erzielen!* Der Dünger wird in einem Projekt der NorthWind Land Resources Inc. zur Rekultivierung einer 3 Acres (ca. 12.100 m²) großen Landfläche genutzt werden. Diese Landfläche hat derzeit mit schwerwiegenden Bodenverdichtungs- und Belüftungsproblemen zu kämpfen, die aufgrund einer ehemaligen Ölbohrstelle dort entstanden sind. Earth Renew (WKN A2P6MB) [1] GrowER-Dünger kann die mikrobielle Aktivität und die Bodengesundheit verbessern, den Neubewuchs fördern und dazu beitragen, das große Umweltproblem bei der Sanierung der Ölbohrstelle anzugehen. _"Das GrowER-Düngemittelprodukt hat sich als sehr hilfreich bei der Bodensanierung erwiesen, indem es die Bodenfruchtbarkeit und -chemie verbessert und die Entwicklung des Wurzelmediums fördert, ." sagt Robbie Price von NorthWind Land._ *Der Verkauf des Düngemittels ist nicht weniger als ein großer Meilenstein für *Earth Renew (WKN A2P6MB) [1]*. Man liegt nicht nur weit vor dem eigenen Zeitplan, sondern kann mit einem positiven Gefühl ins neue Jahr 2021 gehen.* Hier plant Earth Renew (WKN A2P6MB) [1] die endgültige Fertigstellung seiner Produktionsanlage Strathmore sowie den Beginn des Düngerverkaufs auf weitaus größerer Basis. Keith Driver, CEO der Earth Renew (WKN A2P6MB) [1], ist daher voll des Lobes über den Einsatz seines Teams und sagte: _"Wir freuen uns sehr, den Verkauf im Jahr 2020 zu beginnen und die Verwendung unsers Produkts in Rekultivierungsprojekten zu sehen. In der Provinz Alberta gibt es eine große Chance, da aufgrund der Öl- und Gasentwicklung zahlreiche Standorte dringend rekultiviert werden müssen."_ *Nach dem ersten Düngemittel Verkauf steht unserer Meinung nach einer Neubewertung der *Earth Renew (WKN A2P6MB) [1] *somit nichts mehr im Wege.* Das Unternehmen dürfte eine weitaus größere Produktionsmenge sowie weitaus größere Vertriebszahlen im nächsten Jahr verkünden. An der Wirksamkeit des Düngers, sollte nach dem Einsatz auf dem ehemaligen Ölbohrfeld nun auch kein Zweifel mehr bestehen. In den nächsten Wochen erwarten wir weitere signifikante News! *Lassen Sie sich dies einmalige Chance als nicht entgehen und steigen Sie jetzt noch rechtzeitig ein!* Hier zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden - LINK [2] *Baubeginn der Produktionsanlage steht kurz bevor!* Earth Renew (WKN A2P6MB) [1], unser Top Pick aus dem Bereich ökologischer Düngemittel, steht kurz vor Beginn der Umbaumaßnahmen seiner Strathmore Produktionsanlage. Der detaillierte Konstruktionsentwurf ist nahezu abgeschlossen und ein Großteil der wichtigen Geräte werden zurzeit erworben. Baubeginn soll Anfang 2021 sein und in 2 Phasen ablaufen. In Phase 1 wird Earth Renew (WKN A2P6MB) [1] ein wärmebehandeltes organisches Düngemittelprodukt herstellen können. In Phase 2 wird der Dünger dann auch in Form von Pellets oder Granulat hergestellt. Insgesamt ist die Anlage nach dem Ausbau in der Lage 10 Tonnen an Fertigprodukten pro Stunde zu produzieren. Da die Anlage nur 1,5 MW Strom verbraucht, die aktuelle Turbine aber 4 MW Leistung bietet, wird Earth Renew (WKN A2P6MB) [1] auch weiterhin Einnahmen durch die Einspeisung von Strom erzielen können. Ein Ziel sei es von Anfang an gewesen, _eine Anlage mit erweiterter Kapazität und größerem Ausmaß zu entwerfen. Der zweiphasige Bauprozess werde einen frühzeitigen Produktionsbeginn und eine Verkürzung der Inbetriebnahmezeit ermöglichen, sagte CEO Keith Driver._ Die Produktionsaufnahme soll wie geplant im Frühjahr 2021 beginnen können. Wir sehen den Baubeginn als Meilenstein für das noch junge Unternehmen Earth Renew (WKN A2P6MB) [1] an. Alle Voraussetzungen für ein erfolgreiches Jahr 2021 mit der Aufnahme des Düngemittelvertriebs und ersten Einnahmen wurden geschaffen. Hier zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden - LINK [2] *Nachweis erbracht: Studie bestätigt erhöhtes Pflanzenwachstum durch revolutionäre Produkte von bis zu 207% - Aktie klarer Kauf!* Earth Renew (WKN A2P6MB) [1] gibt bekannt, dass die im Mai 2020 begonnenen Studien zur Wirksamkeit neuere und historischer Düngemittelrezepturen sensationelle Ergebnisse geliefert haben. *So konnten bei einigen Probenreihen Steigerungen des Pflanzenwachstums von bis zu 207 % erreicht werden!* Earth Renew (WKN A2P6MB) [1] ist unserer Meinung nach auf dem absolut richtigen Weg, um neue und innovative Düngemittel an den Markt zu bringen und dadurch Umsätze in Millionenhöhe erzielen zu können. Auch die Ergebnisse der vor kurzem durchgeführten Machbarkeitsstudie zum Bau einer neuen, 4-mal größeren Anlage zur Düngemittelherstellung sind durchweg positiv ausgefallen. Earth Renew (WKN A2P6MB) [1] bereitet in seinem nächsten Schritt die endgültigen Bedingungen für ein Abkommen zur Zusammenarbeit mit einem der größten Mastbetriebe im Südwesten der USA vor. Die jetzt vorliegenden Ergebnisse der Wachstumsstudien dürften die Verhandlungsgrundlage mit potenziellen Kunden daher noch einmal verbessern! Dave McMurray, Leiter des Bereichs angewandte Forschung am Lethbridge College, das in Zusammenarbeit mit Earth Renew (WKN A2P6MB) [1] die Studien durchgeführt hat, kommentierte: _"Die ersten Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die organischen Düngemittelrezepturen von EarthRenew zu einem schnelleren und stärkeren Wachstum verschiedener Pflanzen beitragen können."_ Auch Keith Driver, CEO von Earth Renew (WKN A2P6MB) [1] zeigte sich begeistert von den Studienergebnissen und sagte: _"Die ersten Ergebnisse unseres Keimungsversuchs bestätigten unsere Erwartung, dass sich unterschiedliche Rezepturen positiv auf verschiedene Kulturpflanzenarten auswirken werden. . Wir beabsichtigen, die Ergebnisse zu nutzen, damit wir unseren Kunden in diesem Herbst den Mehrwert von EarthRenews Düngemitteln demonstrieren können, während sie Kaufentscheidungen für die Pflanzung im nächsten Jahr treffen."_ Nach diesen weiteren positiven News sind wir mehr denn je der Überzeugung, dass Earth Renew (WKN A2P6MB) [1] auf dem Weg ist, zu einem Millionen Player im ökologischen Düngemittelsektor werden zu können. Das Management arbeitet mit Hochdruck daran, neue Produkte zu erforschen und historische Produkte zu verbessern. Durch das Abkommen mit einem der größten Mastbetriebe im Südwesten der USA ist auch die entsprechende Produktionskapazität für die Zukunft gesichert. *Investoren haben bei dieser Story die einmalige Möglichkeit sich hier frühzeitig zu positionieren!* Hier zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden - LINK [2] *Neue Produktionsanlage sorgt für Rekordeinnahmen! Kaufempfehlung!* Unser erst vor wenigen Tagen vorgestellter Geheimtipp in Sachen ökologischer Düngemittelherstellung Earth Renew (WKN A2P6MB) [1] gibt bekannt, dass es plant eine 4-mal größere Anlage zur Düngemittelherstellung und Stromerzeugung im Südwesten der USA zu errichten. Als Partner konnte einer der größten Mastbetriebe der Region mit über 200.000 Rindern gewonnen werden. Beide Unternehmen werden in einer zweimonatigen Machbarkeitsstudie die Rentabilität für den Bau einer solchen Anlage bewerten. Für Earth Renew (WKN A2P6MB) [1] würde diese Expansion eine wahre Umsatzexplosion bedeuten! Keith Driver, CEO der Earth Renew (WKN A2P6MB) [1] geht von einer Vervierfachung der Produktion mit bis zu 70.000 Tonnen organische Düngemittelpellets pro Jahr im Vergleich zu jetzigen Anlage in Kanada aus! Zudem hätte das Unternehmen eine Flaggschiff Anlage in einem der weltweit größten Märkte für ökologischen Landbau vorzuweisen. Das bedeutet, die potenzielle Kundschaft liegt direkt vor der eigenen Haustür! Sollte die Machbarkeitsstudie zu einem positiven Ergebnis kommen, ist eine Neubewertung des Unternehmens vorprogrammiert. *Eine Bewertung von über 1 Euro halten wir dabei für durchaus realistisch!* *Als Investor haben sie jetzt die einmalige Möglichkeit, zu einem so frühen Zeitpunkt und zu einem sehr günstigen Kurs einsteigen zu können! * Die News im Details: Earth Renew (WKN A2P6MB) [1] wird mit seinem Partner, einem der größten Mastbetriebe im Südwesten der USA, eine Machbarkeitsstudie zum Bau einer neuen ca. 40 Mio. teuren Düngemittelproduktionsanlage erstellen. Die Studie soll eine Überprüfung des Standorts, die Verfügbarkeit der erforderlichen Versorgungsunternehmen, das regulatorische Umfeld, vorläufige technische Überlegungen und Einzelheiten des Marktes für organische Düngemittel umfassen, um die Gesamtrealisierbarkeit zu bestimmen. Die Studie wird über einen Zeitraum von 2 Monaten erstellen und kostet 50.000 Dollar.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 25, 2020 02:00 ET (07:00 GMT)