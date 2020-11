Mainz (ots) - Mainz, 24. November 2020Woche 48/20Mittwoch, 25.11.Beginnzeitkorrekturen:5.35 Das war dann mal wegModellbahn, Tamagotchi & Co.Deutschland 20186.20 Das war dann mal wegAlltagDeutschland 20177.05 Geistesblitze - Geniale ErfindungenGeld und GoldGroßbritannien 20157.50 Geistesblitze - Geniale ErfindungenKleinigkeiten ganz großGroßbritannien 20158.40 Geistesblitze - Geniale ErfindungenIm Angesicht der GefahrGroßbritannien 20159.25 Geistesblitze - Geniale ErfindungenAngst und SchreckenGroßbritannien 201510.10 Geistesblitze - Geniale ErfindungenBewegte ZeitenGroßbritannien 201510.55 Geistesblitze - Geniale ErfindungenAuf Leben und TodGroßbritannien 201511.40 ZDF.reportageVerbrechern auf der SpurEinsatz am TatortDeutschland 202012.10 Terra XpressSeltsames Leuchten und der Robben-VerdachtDeutschland 201712.40 Das war dann mal wegVerschwundene BerufeDeutschland 201913.25 Das war dann mal wegTestbild, Sendeschluss & Co.Deutschland 201814.10 Das war dann mal wegWackeldackel, Fuchsschwanz & Co.Deutschland 202014.55 Das war dann mal wegLipsi, Partykeller & Co.Deutschland 2020(weiter im Ablauf)Beginnzeitkorrekturen:20.55 War of Thrones - Krieg der KönigeEngland gegen Frankreich (1328-1364)Frankreich 201821.40 War of Thrones - Krieg der KönigeDer verrückte König (1392-1453)Frankreich 201822.25 War of Thrones - Krieg der KönigeDas Heiratsspiel (1461-1483)Frankreich 201823.10 War of Thrones - Krieg der KönigeDie Macht der Frauen (1515-1558)Frankreich 201823.55 Heinrich VIII. - Tödliche IntrigenGroßbritannien 20150.40 heute journal1.05 Terra XMagisches DeutschlandDeutschland 20151.50 Terra XAtlantis der NordseeDeutschland 20102.35 Terra XGeisterschiff im WattenmeerDeutschland 20123.20 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsBlackbeards SchiffGroßbritannien 20144.05 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsDie Cheops-PyramideGroßbritannien 20144.50 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteIm Zeichen der SphinxGroßbritannien 2012Donnerstag, 26.11.Beginnzeitkorrekturen:5.35 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie verlorenen Schätze NinivesGroßbritannien 20186.20 Apokalypse ÄgyptenDas Massengrab der KriegerGroßbritannien 20197.05 Die Welt der AntikeGeburt der ZivilisationGroßbritannien 20107.50 Die Welt der AntikeDie EisenzeitGroßbritannien 20108.35 Die Welt der AntikeGriechische MythologieGroßbritannien 20109.20 Die Welt der AntikeMythos Alexander der GroßeGroßbritannien 201010.05 Die Welt der AntikeDas römische ImperiumGroßbritannien 201010.50 Die Welt der AntikeDer Aufstieg des ChristentumsGroßbritannien 201011.35 Die sieben Superkrieger der GeschichteMythos und WahrheitDeutschland 202012.20 Leschs KosmosLeben auf der SupererdeDeutschland 201812.50 Faszinierende ErdeWüstenDeutschland 201913.35 Faszinierende ErdeFlüsseDeutschland 201914.20 Big PacificDer gewaltsame OzeanUSA 201815.05 Big PacificDer geheimnisvolle OzeanUSA 201815.50 Big PacificDer leidenschaftliche OzeanUSA 201816.35 Big PacificDer gierige OzeanUSA 201817.20 Der Rhein - Strom der GeschichteDeutschland 2016(weiter im Ablauf)Beginnzeitkorrekturen:20.55 Die PlanetenVenusGroßbritannien 201921.40 Die PlanetenMarsGroßbritannien 201922.25 Die PlanetenJupiterGroßbritannien 201923.10 Die PlanetenSaturnGroßbritannien 201923.55 Die PlanetenEisweltenGroßbritannien 20190.40 heute journal1.05 Der Rhein - Strom der GeschichteDeutschland 20162.35 Big PacificDer gewaltsame OzeanUSA 20183.20 Big PacificDer geheimnisvolle OzeanUSA 20184.00 Big PacificDer leidenschaftliche OzeanUSA 20184.45 Big PacificDer gierige OzeanUSA 2018Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4773131