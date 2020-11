Köln (ots) - Die Cyberkriminalität ist weiter auf dem Vormarsch und der Versicherungsbedarf ist groß. Der digitale Gewerbeversicherer mailo startet eine Offensive gegen die neuen Risiken aus dem Netz - mit einem neuen, preisgünstigen Basis-Produkt und 25% Nachlass auf alle Cyber-Tarife im Rahmen der mailo Cyber-Week."Die neuen Risiken aus dem Netz sind nicht greifbar und daher bei den meisten Gewerbetreibenden leider noch nicht präsent. Dabei sind die Risiken real und in vielen Fällen existenzbedrohend", sagt Dr. Matthias Uebing, Vorstand und Gründer der mailo Versicherung AG. Ein gutes Beispiel ist die Zielgruppe Handel, eine der wichtigsten mailo-Zielgruppen. Viele Einzelhändler haben sich mit einem zusätzlichen Onlineshop, auch COVID-bedingt, ein zweites Standbein aufgebaut - für reine Onlinehändler ist es sogar das einzige. Hier beginnt spätestens mit dem "Black Friday" das Weihnachtsgeschäft und damit die umsatzstärkste Zeit des Jahres.Unvorstellbar, welche finanziellen Schäden entstehen, wenn eine Cyber-Attacke die kompletten Systeme für mehrere Tage stilllegt. "Die Rechnung ist denkbar einfach: Wer einen kleinen Teil des Umsatzes in eine passende Cyber-Absicherung investiert, kann Daten, Reputation und Umsätze sichern. Wir haben unser Produktangebot jüngst erweitert und mit CYBERsmart ein neues, einfaches und preislich sehr interessantes Einsteigerprodukt entwickelt. Der Clou: Es kann mit nur einem Klick zu jeder mailo-Absicherung hinzugebucht werden. Hier sind wir einem Wunsch aus dem Markt gefolgt: 'Einfach und preisgünstig' sollte es sein. Und mit einer Cyber-Absicherung ab nur 149 Euro im Jahr haben wir sicher ein Zeichen gesetzt", stellt mailo-Vorstand Uebing heraus.CYBERsmart ist als Einsteiger- und Mitnahmeprodukt, das den Basisbedarf von Gewerbetreibenden deckt, konzipiert. Die Deckungssummen liegen umsatzabhängig bei 50.000 oder 250.000 Euro. "Mit einer 24/7 Cyber-Soforthilfe, dem Einsatz von IT-Spezialisten und IT-Forensikern, die die Systeme im Fall der Fälle schnell wieder zum Laufen bringen sollen und der Übernahme von Wiederherstellungskosten für verlorene Daten sind wesentliche Cyber-Risiken abgesichert. Ein guter Cyber-Basisschutz ist sicher nicht das Nonplusultra, aber bedeutend besser als kein entsprechender Schutz", ergänzt Uebing.Für den individuellen Bedarf und eine maßgeschneiderte Cyber-Absicherung bietet mailo neben CYBERsmart auch weiterhin eine modulare, umfassende Cyber-Lösung an, die einfach, bedarfsgerecht und passgenau zusammengestellt werden kann. So können beispielsweise zusätzlich auch die Risiken Cyber-Diebstahl, Cyber-Erpressung, Cyber-Betriebsunterbrechung und auch Cyber-E-Payment optional als Bausteine eingeschlossen werden.mailo folgt dem Beispiel einer der Kernzielgruppen und bietet erstmals eine eigene Cyber-Week an. Start ist am Black Friday (27. November). Das Highlight: Der digitale Gewerbeversicherer bietet für eine Woche 25% Nachlass auf alle Cyber-Tarife im 1. Jahr."Wir wollen ein Bewusstsein für die neuen Risiken und die möglichen finanziellen Folgen schaffen. Kunden sollen eine ausgewogene Absicherungsentscheidung treffen können. Und wer sich für einen Cyber-Schutz entscheidet, der findet bei mailo ein sehr breites Angebot: Einfach, passgenau und preis-leistungsstark. Und mit 25% Sondernachlass im Rahmen der mailo Cyber-Week ist die Hürde zu einer Cyber-Absicherung sicher so niedrig wie selten zuvor", fasst mailo-Gründer Uebing abschließend zusammen.Unternehmensprofil mailo Versicherung AGDie mailo Versicherung AG (https://mailo.ag/) ist ein auf die Versicherung von Gewerberisiken spezialisiertes Versicherungsunternehmen. Der Gewerbeversicherer bietet eigene, auf diverse Gewerbe-Zielgruppen zugeschnittene, Betriebshaftpflicht-, Vermögensschadenhaftpflicht-, Sachinhalt- und Cyber-Versicherungsprodukte an.Der Fokus liegt auf Selbstständigen, Freelancern und Kleinunternehmern. Ihnen bietet mailo alle Versicherungslösungen, die sie zur Absicherung ihrer beruflichen Existenz brauchen. Dafür arbeitet mailo partnerschaftlich mit Versicherungsmaklern, Assekuradeuren und Plattformen zusammen. Die mailo-Versicherungslösungen können für ausgewählte Gewerbemakler und Assekuradeure auch als White-Label-Produkte entwickelt werden.Die mailo Versicherung AG wurde im Dezember 2017 gegründet und ist seit Februar 2019 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Geschäftsbetrieb als Versicherer in Deutschland zugelassen. Hinter mailo stehen neben den Gründern Armin Molla, Sten Nahrgang und Dr. Matthias Uebing auch starke Rückversicherer, Partner und Kapitalgeber, darunter die Munich Re und Deutsche Rück, STS Ventures oder Hevella Capital.Kontakt:Dr. Matthias Uebingmailo Versicherung AGRiehler Str.150668 KölnE-Mail: matthias.uebing@mailo.deTelefon: +49 221 429 14 00Weitere Informationen unter www.mailo.ag