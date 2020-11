Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die jüngst vollzogenen Renditeanstiege wurden nicht begleitet von einem Plus bei den mittelfristigen Inflationserwartungen, so Ralf Umlauf von der Helaba.Insofern sei es wohl der Risk-on-Modus vor dem Hintergrund der Impfstoffentwicklungen, der belastet habe. Derweil sollte das Anstiegspotenzial bei Renditen wegen der Aussicht auf anhaltende, großzügige EZB-Unterstützung begrenzt sein. Eine Reihe von EZB-Vertretern habe jüngst vor allem den Einsatz von PEPP und TLTROs herausgestellt. Offensichtlich sehe es die Zentralbank aktuell als ihre Aufgabe an, die starken Anstiege der staatlichen Verschuldung durch eine Ausweitung ihrer Bestände aufzufangen. Letztlich sei dies aber sehr nah an der Monetisierung der Staatsschuld. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...