Mehr als 18.600 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 18.600 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 18.633 neue Ansteckungsfälle erfasst. Die Zahl der Corona-Toten in Deutschland stieg nach RKI-Angaben um 410 auf 14.771.

Bund und Länder wollen Ferienbeginn wegen Corona vorziehen

Der Beginn der Weihnachtsferien soll in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie bundesweit einheitlich vorgezogen werden. Ein Beschlussentwurf, über den Bund und Länder berieten und der AFP vorlag, nennt den 16. und den 19. Dezember als mögliche Termine für den einheitlichen Ferienbeginn. Durch das Vorziehen der Ferien sollten die Kontakte vor den Weihnachtstagen möglichst stark reduziert werden, heißt es in dem Entwurf. Von Länderseite wurde allerdings dementiert, dass es bereits eine Einigung auf eine Beschlussvorlage gebe.

Ausbau von Corona-Testkapazitäten in Deutschland im Gespräch

Vor den neuen Corona-Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderregierungschefs am Mittwoch ist auch ein Ausbau der Testkapazitäten im Gespräch. Der Bund werde aufgefordert, "einen noch umfassenderen und niedrigschwelligeren Einsatz von Schnelltests vorzusehen und die Testverordnung gegebenenfalls entsprechend zu ändern", heißt es in der jüngsten Beschlussvorlage, die der Nachrichtenagentur AFP vorlag.

Fuest kritisiert starke Erhöhung neuer Schulden und fordert Nachtragsetat

Der Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, hat die geplante deutliche Erhöhung der Neuverschuldung im kommenden Jahr kritisiert. "Die Ausdehnung der Neuverschuldung halte ich nicht für sinnvoll. Sie lädt dazu ein, Ausgaben zu erhöhen, auch wenn diese Ausgaben nicht erforderlich sind", sagte Fuest der Rheinischen Post. "Gerade in einem Wahljahr ist das bedenklich."

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe steigt im September

Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im September saison- und kalenderbereinigt um 3,6 Prozent gegenüber dem August gestiegen. Der Wert der Orders betrug im Berichtsmonat rund 7,6 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.

Preise für Wohnimmobilien steigen trotz Corona-Krise

Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland steigen trotz der Corona-Krise. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer Schnellmeldung mitteilte, lagen die Preise für Wohnimmobilien im dritten Quartal 2020 durchschnittlich um 2,6 Prozent höher als im zweiten Quartal.

Frankreichs Präsident Macron kündigt Corona-Lockerungen ab Samstag an

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eine Lockerung der Corona-Auflagen angekündigt. Ab Samstag sollen alle Geschäfte in Frankreich unter strengen Hygiene-Auflagen wieder öffnen, wie der Staatschef in einer Fernsehansprache sagte. Restaurants und Bars bleiben dagegen voraussichtlich bis Januar geschlossen. "Wir haben die Ausbreitung des Virus gebremst", sagte Macron.

Mehr als 50.000 Corona-Todesfälle in Frankreich

In Frankreich ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus über die Marke von 50.000 gestiegen. Wie die nationale Gesundheitsbehörde mitteilte, starben offiziell 50.237 Menschen an oder mit dem Coronavirus. Die Krankenhäuser meldeten demnach 458 weitere Todesfälle innerhalb von 24 Stunden.

Großbritannien will Corona-Beschränkungen über Weihnachten lockern

Großbritannien will seine Corona-Beschränkungen über Weihnachten lockern und bis zu drei Haushalte unter einem Dach erlauben. Die Ausnahmeregelung gelte vom 23. bis zum 27. Dezember, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Landesteile England, Schottland, Wales und Nordirland. Die vier Landesteile des Vereinigten Königreichs haben während der Pandemie auf jeweils eigene, mitunter verschiedene Corona-Regeln gesetzt.

EZB-Chefökonom: Höhere Inflation wichtiger als Finanzstabilität

Die Europäische Zentralbank (EZB) kann nach den Worten ihres Chefvolkswirts Philip Lane derzeit keine großen Rücksichten auf die Finanzstabilität nehmen. "Wenn man wie wir sehr niedrige Inflationsraten hat, dann haben das Erreichen des Inflationsziels und die Stabilisierung der Inflationserwartungen hohen Vorrang", sagte Lane in einer vom Internationalen Währungsfonds (IWF) organisierten Diskussion.

Biden will internationale Führungsrolle der USA wieder stärken

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, die internationale Führungsrolle der USA wieder stärken zu wollen. Biden sagte bei der Vorstellung seiner außen- und sicherheitspolitischen Regierungsmannschaft in seiner Heimatstadt Wilmington: "Das ist ein Team, das die Tatsache widerspiegelt, dass Amerika zurück ist. Bereit, die Welt anzuführen und sich nicht von ihr zurückzuziehen."

Norwegen Sep Arbeitslosenquote bereinigt 5,2%

Norwegen Sep Arbeitslosenquote bereinigt PROGNOSE: 5,3%

Malaysia Verbraucherpreise Okt -1,5% (PROG: -1,5%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Okt +0,1% gg Vormonat

