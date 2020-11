München (ots) - In der diesjährigen Adventstaffel zeigen Oliver Kalkofe und Peter Rütten auf Tele 5 wieder die schlechtesten Filme aller Zeiten. Mit dabei sind unter anderem Haie, ein Killer-Roboter und Fisherman's Friend als offizieller Sponsoring Partner.Nicht selten führen "die schlechtesten Filme aller Zeiten" zu szenenbedingter Atemnot, da klappt es mit dem tiefen Durchatmen in den Werbepausen dank der berühmten Mint-Pastille sicherlich noch besser.Für das Sponsoring wurden Sequenzen aus allen Filmen des Adventstaffel-Line ups ausgewählt, welche Fisherman's Friend jeweils komplett neu synchronisiert hat. Diese individualisierten Sponsoring-Elemente werden begleitend zur Staffel als Opener, Reminder und Closer eingesetzt.Kiani Kreutzer, Junior Product Manager bei Fisherman's Friend: "Was auch immer der Tag für dich bereithält, stark bleiben! Ganz besonders dann, wenn es sich freitagabends um einen der "schlechtesten Filme aller Zeiten" handelt. Da sind wir für die TELE 5-Zuschauer da und streifen gemeinsam durch die Untiefen der Filmwelt. Mit unseren Spot-Adaptionen geht es dann verlässlich in die Verschnaufpausen, um einfach mal tief Luft zu holen."Zur Realisierung des Staffel-Sponsorings ergänzt Stefan Graf, Leiter Sales & Services von TELE 5: "Mich freut es sehr, mit Fisherman's Friend einen gleichermaßen kreativen, wie mutigen Sponsoring-Partner für die neue SchleFaZ-Staffel mit an Bord begrüßen zu können. Ein smartes Sponsoring wie dieses, bleibt in den Köpfen und wirkt wie ein Katalysator. Erst recht bei unseren "SchleFaZianern", bei denen kommen originelle Werbebotschaften erfahrungsgemäß enorm gut an".Die SchleFaZ-Adventsstaffel 2020 startet am 27. November. Das Line up in der Übersicht:27.11.2020, 21:55 Uhr: SchleFaZ: Planet of the Sharks04.12.2020, 22:15 Uhr: SchleFaZ: R.O.T.O.R.11.12.2020, 22:00 Uhr: SchleFaZ: Gefangene des Universums18.12.2020, 22:00 Uhr: SchleFaZ: The BrainPressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4773208