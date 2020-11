DJ Söder beharrt auf klareren Regeln für Hotspots

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Verschärfungen der geplanten Corona-Vorsorgemaßnahmen gefordert. "Wir brauchen vor allem für die Hotspots, von denen wir in Deutschland sehr viele haben, klarere Regeln", sagte er im ARD-Morgenmagazin laut dem Sender. Die Corona-Welle sei zwar oben gebrochen, aber sie gehe nicht wirklich herunter. "Ganz im Gegenteil: Wenn wir jetzt lockern würden, dann sind wir in einer oder zwei Wochen genau in der Situation wie vor dem Lockdown."

Besorgt zeigte sich Söder wegen möglicher "Superspreader-Events" in der Skisaison nach Weihnachten. In Frankreich, Italien und auch Berlin werde über eine einheitliche Lösung nachgedacht. Nach seiner Ansicht wäre es das Beste, eine einheitliche europäische Lösung zu finden, sagte Söder.

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach (SPD) unterstützte die sich abzeichnende Verschärfung und Verlängerung der Corona-Maßnahmen. "Sonst kommen wir nicht hin", sagte er in derselben Sendung. Ausnahmen an Weihnachten müssten aber möglich sein. Um ein gemeinsames Weihnachtsfest zu ermöglichen, sollten sich alle "zusammennehmen". Konkret bedeute das eine Vorquarantäne vor den Festtagen und "nicht so viel shoppen".

Bund und Länder beraten am Mittwochnachmittag über das weitere Vorgehen zur Bekämpfung der Pandemie. Vor dem Corona-Gipfel traten aber weiter Differenzen zu Tage. So beharrt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) trotz scharfer Kritik aus der Union auf einem "Corona-Soli" zur Abfederung zusätzlicher pandemiebedingter Gesundheitskosten, wie er gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung deutlich machte. "Ja, über dieses Problem wird zu sprechen sein", sagte Weil auf Fragen nach einem neuen Solidaritätszuschlag.

(mit Material von AFP)

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2020 03:23 ET (08:23 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.