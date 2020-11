Toronto, ON, 24. November 2020. Renforth Resources Inc. (CSE: RFR) (WKN: A2H9TN) ("Renforth" oder das "Unternehmen") freut sich, einen ersten erfolgreichen Bohrtest auf seinem polymetallischen Surimeau Projekt, 20 km südlich der Stadt Cadillac, Quebec, gelegen, bekanntzugeben. Das Projekt mit einer Fläche von 215 km² stellt ein regionales Explorationsumfeld dar, das ein Interessengebiet westlich und angrenzend an die Canadian Malartic Mine von Agnico-Eagle und Yamana Gold abdeckt.

"Wir sind sehr froh darüber, dass wir unser erstes Surimeau-Bohrprogramm in dieser Umgebung abgeschlossen haben und wir freuen uns darauf, es wieder aufzunehmen. Wir haben erfolgreich polymetallische Mineralisierung in gewisser Tiefe im Bohrkern, sowohl im VMS- als auch im sedimentären Trägergestein getroffen. Unsere Bohrungen knüpfen an das historische Interessensgebiet von Victoria West an und erweitern es, mit dem Unterschied, dass wir absichtlich in die großflächige geophysikalische Struktur bohren, die das Gebiet von Victoria West und 20 km östlich davon Colonie untermauert und nicht nur Gräben ziehen. Wir betrachten unsere Ergebnisse als neue Entdeckung auf Surimeau, wo wir auf über 200 m nachgewiesen haben, dass die geophysikalische Anomalie und die damit verbundene Oberflächenmineralisierung Metallsulfide unter der Oberfläche, bis in eine gewisse anfängliche Tiefe aufweist. Wir freuen uns darauf, auf dieser Entdeckung aufzubauen", sagte Nicole Brewster, Präsidentin und CEO von Renforth.

Diese Phase des Bohrtests wurde mit einem kleinen Bohrgerät mit Kettenantrieb durchgeführt, das auf vorhandenen Forststraßen aufgestellt wurde. Die Arbeiten wurden aufgrund von Material- und Wetterproblemen vorübergehend beendet, jedoch nicht, ohne hinsichtlich des polymetallischen Potentials des Projekts bemerkenswerte Kernintervalle zu gewinnen. Die fertiggestellten Bohrlöcher zielten auf die historischen Nickel-Zink-Kupfer-Sichtungen bei Victoria ab, die Bohrstellen befanden sich aber östlich des hauptsächlich bearbeiteten Gebietes.

In beiden Bohrlöchern SUR-20-001 und SUR-20-002 wurden bei der visuellen Beschreibung Abschnitte mit starken Streifenzonen und verstreuten Sulfiden, hauptsächlich Pyrrhotit, auf mehreren Abschnitten mit Kernlängen von 1 bis 13 m identifiziert. Insgesamt macht die sulfidhaltige Hülle 26,5 m bzw. 60 m für Bohrloch eins und zwei aus, die ca. 220 m voneinander entfernt liegen.

Basismetallsulfide wie Sphalerit (Zinksulfid) und Chalkopyrit (Kupfersulfid) wurden lokal in Verbindung mit Pyrrhotit beobachtet. Die Sulfidmineralisierung findet sich in verschiedenen Schichten, sowohl in Sedimenten als auch in vulkanischen Gesteinen. Die starke strukturelle Schichtung deutet auf eine Remobilisierung der Sulfide durch Verformung hin.

Höhepunkte Surimeau Bohrkern-Protokolls

Östlich (UTMnad83) Von: Bis: Intervall (m) Beobachtungen SUR-20-001 698210 5,5 16,4 10,9 5-10 % Pyrit-Pyrrhotit in Frakturen SUR-20-001 698210 21,1 27,3 6,2 Bis zu 20 % Pyrit-Pyrrhotit-Schichtung mit Sphalerit SUR-20-002 697990 5,9 18,9 13 Sulfidstreifen, bis zu 30% Pyrrhotit über metrische Intervalle mit Sphalerit und Chalkopyrit SUR-20-002 697990 35 42,8 7,8 10-20% verstreutes Pyrrhotit mit Sphalerit

Surimeau Bohrkernfotos

Ein drittes Bohrloch, das aufgrund eines Geräteausfalls bei 32 m endete, wurde als zweites Bohrloch in einem vier Bohrlöcher umfassenden Gitter konzipiert. Dieses Gitter sollte einen Querschnitt von 300 m (Nord/Süd) ergeben, um eine günstige Lithologie abzudecken, die einen starken geophysikalischen Fußabdruck mit einer stark leitfähigen graphitischen Schlammsteinschicht in der Mitte verursachte. Die Absicht des laufenden Programms besteht darin, die gesamte Stärke des zuvor bei Victoria identifizierten Vulkankomplexes abzudecken und die Struktur und die damit verbundene Alterationszonierung zu verstehen, um die Verteilung von Metallen, einschließlich Gold, zu verstehen.

Die im Rahmen dieses Programms erzeugte Kerne wurden protokolliert und werden ausgewertet; der gespaltene Kern wird an ein Untersuchungslabor geliefert, über dessen Ergebnisse nach Verfügbarkeit berichtet wird.

Diese Pressemeldung wurde überprüft und genehmigt von Martin Demers, P. Geo (ogq# 770), und Brian H. Newton, P. Geo, die beide "qualifizierte Personen" gemäß NI 43-101 sind.

Über Renforth

Renforth Resources Inc. ist ein in Toronto ansässiges Gold-Explorationsunternehmen mit 5 vollständig im Besitz befindlichen Liegenschaften mit Oberflächen-Goldmineralisierung in den Provinzen Quebec und Ontario, Kanada.

In Quebec hält Renforth das Parbec Projekt im Malartic Gold-Camp am Cadillac Bruch, das Gold an der Oberfläche und bis in eine gewisse Tiefe aufweist und an den East Amphi Teil des Canadian Malartic Minenprojekts angrenzt. Parbec besitzt eine grubenbezogene und außerhalb der Gruben gelegene NI 43-101 Ressource mit weiteren goldhaltigen Strukturen außerhalb des Cadillac Bruchs auf dem Projekt, außerhalb der aktuellen Ressource. Anlagen für Vertragsverarbeitung befinden sich in der Nähe von Parbec, nur ca. 10 km entfernt. Renforth besitzt auch Malartic West, das sich an die westliche Grenze des Canadian Malartic Minenprojekts anschließt und sich in den Pontiac-Sedimenten befindet. Dieses Projekt ist goldhaltig und dort wurde jüngst eine Kupferentdeckung gemacht. Renforth hat das Surimeau Projekt erworben, das ebenfalls an Canadian Malartic und die südliche Grenze des Malartic West Projekts angrenzt. Surimeau beherbergt eine polymetallische Mineralisierung und stellt zum ersten Mal die Konsolidierung von vier historischen Projekten zu einem dar, wodurch ein etwa 50 km langes mineralisiertes geophysikalisches System innerhalb des südlichen (20 km) und nördlichen (30 km) Arms geschaffen wurde. Außerdem hat Renforth das zu 100% eigene, goldhaltige Denain-Pershing Projekt in der Nähe von Louvicourt, Quebec, an O3 Mining Inc. veroptioniert.

In Ontario besitzt Renforth das Nixon-Bartleman Oberflächen-Goldvorkommen westlich von Timmins, das über 500 m gebohrt, von Kanälen durchzogen und beprobt wurde. Dieses historische Projekt erfordert weitere Exploration, um die Ausdehnung der Mineralisierung zu testen.

Keine Wertpapier-Regulierungsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt oder nicht genehmigt.

In die Zukunft gerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen und Informationen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Alle Aussagen, mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtet. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "können", "werden", "planen", "erwarten", "glauben", "voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen" und ähnliche Wörter gekennzeichnet, die sich auf zukünftige Ereignisse und Ergebnisse beziehen. Solche Aussagen und Informationen basieren auf den aktuellen Meinungen und Erwartungen des Managements. Alle vorausschauenden Informationen sind von Natur aus unsicher und unterliegen einer Vielzahl von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der spekulativen Natur der Mineralexploration und -entwicklung, schwankender Rohstoffpreise, der Risiken beim Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Erlaubnisse und der Verfügbarkeit von Finanzierungen, wie in den Wertpapierunterlagen des Unternehmens näher beschrieben, die unter www.sedar.com verfügbar sind. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können sich erheblich von den in den vorausschauenden Aussagen prognostizierten unterscheiden und der Leser wird davor gewarnt, sich unangemessen auf diese zu verlassen. Vorausschauende Informationen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese vorausschauenden Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft verantwortlich. Sie wurde weder von der Canadian Securities Exchange, noch von einem Dritten geprüft. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54392Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54392&tr=1



