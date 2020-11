Der Silberpreis ist in den vergangenen Tagen gemeinsam mit dem Goldpreis unter Druck geraten. Allerdings fiel Silber anders als Gold auf kein neues zyklisches Tief zurück. Die Bank of America hat jetzt eine neue Studie zu Silber veröffentlicht, in der sie das Edelmetall als ein Metall beschreibt, "dass wichtig für Zukunftstechnologien" ist. Insbesondere seitens der Solarindustrie wird Silber demnach nachgefragt werden."Wenn es mehr Ausgaben in Richtung der Solarindustrie gibt, dann sollte der Silberpreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...