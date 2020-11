DJ MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Rückenwind von Wall Street

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte präsentieren sich am Mittwoch im frühen Geschäft gut behauptet. Der DAX steigt um 0,1 Prozent auf 13.309 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 legt um einen Punkt auf 3.509 Punkte zu. Damit attackieren die Indizes weiterhin die oberen Ränder der jüngsten Seitwärts-Spannen. Sollte der DAX die 13.317er Marke nachhaltig überwinden, läge der nächste Widerstand laut technisch orientierten Marktteilnehmern bei 13.470 Punkten, darüber käme dann schon das Allzeit-Hoch bei knapp 13.800 Punkten auf die Agenda. "Die Chancen sind gut, dass der DAX den Widerstand nun erfolgreich attackiert", sagt ein Marktteilnehmer. Er verweist auf die günstigen Vorlagen: So hat der Dow Jones Industrial in den USA am Dienstag erstmals über der Marke von 30.000 Punkten geschlossen. "Von der Wall Street kommt Rückenwind nach Europa", so der Marktteilnehmer.

Gestützt wird die Stimmung global nach wie vor von der Erwartung einer schnellen Verfügbarkeit der Impfstoffe und der Hoffnung auf einen reibungslosen Übergang im US-Präsidentenamt. "Immer wieder für Rückschläge können aber die Lockdowns sorgen", warnt ein anderer Marktteilnehmer. Am Mittwoch beraten Kanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Bundesländer über das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Pandemie. Im Kern geht es um eine Verlängerung, aber auch um eine Verschärfung der bestehenden Maßnahmen.

Gefragt sind erst einmal die Aktien aus dem Versorger- und Telekommunikationsbereich, die zuletzt eher gemieden wurden zu Gunsten der Konjunkturzykliker. Aber auch Technologie- und Industrie-Aktien ziehen an.

HSBC mit guten Vorgaben im Plus

Nach dem guten Lauf an der Börse in Hongkong steigen HSBC in London um 1 Prozent. Positiv wird gewertet, dass die Bank mit einer weiteren Verbesserung des Geschäfts in Folge des Wirtschaftswachstums in Asien bereits bald wieder eine Dividende an die Aktionäre ausschütten könnte. Die Analysten von Goldman Sachs hatten zudem am Vortag ihre Kaufempfehlung bestätigt und darauf verwiesen, das die Gewinn- und Verlustrechnung an einem Wendepunkt stehe. Nach Meinung Goldmans könne die Bank bis 2022 einen "Return on Tangible Equity" von rund 9 Prozent erwirtschaften.

Thyssen weiter im Blick - Dt Bank bläst zum Einstieg

Auch die Deutsche Bank setzt in ihrer Anlagestrategie stärker auf zyklische Werte. Das Haus hat nun laut Händlern Thyssenkrupp auf die Kaufliste genommen, mit einem Kursziel von 8 Euro. Der Kurs hat in den vergangenen vier Handelstagen allerdings schon 20 Prozent zugelegt. Marktanalyst Thomas Bopp vom Magazin Traders' hatte zuletzt geraten, für einen Einstieg das Überwinden der 200-Tage-Linie abzuwarten. Sie liegt bei 5,91 Euro - geschlossen hat die Aktie am Dienstag mit 5,67 Euro. Der Kurs steigt nun um weitere 2,6 Prozent auf 5,82 Euro.

MTU setzen ihre Erholung mit einem Plus von 2,2 Prozent auf 213,10 Euro fort. Berenberg hat das Kursziel auf 230 Euro erhöht. Mit dem Aufschlag sind MTU zunächst DAX-Gewinner Nummer eins, vor der Deutschen Telekom, deren Kurs um 1,8 Prozent steigt.

Aroundtown geben nach neuen Geschäftszahlen 1,6 Prozent ab. Die Mieteinnahmen hätten die Schätzung seines Analysten getroffen, die Ertragsseite liege dagegen etwas darunter, sagt ein Händler. Die Aktie hatte sich zuletzt deutlich besser als die von in Wohnimmobilien tätigen Konkurrrenten entwickelt. Nun werde abgewartet, ob das Unternehmen noch etwas zur Entwicklung des Hotel-Portfolios oder der Entwicklung am Büromarkt sage.

November 25, 2020 03:56 ET (08:56 GMT)

