Bremervörde (ots) - Unser Alltag steckt voller Routinen, die unserem Rücken schnell zu schaffen machen. Alles halb so schlimm? Im Gegenteil! Laut einer Studie der Regensburger Universität gleicht selbst Sport die Risiken von dauerhaftem Sitzen nicht mehr aus.(1) Deshalb gilt: Schenken Sie Ihrem Rücken mehr Aufmerksamkeit. Ansonsten drohen nicht nur Verspannungen und Schmerzen, sondern auch ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf- und Stoffwechsel-Erkrankungen1. Praktische Tipps und Tricks für einen rückengerechten Alltag liefert die 32. Ausgabe des AGR-Magazins, das in über 7.400 Praxen ausliegt. Auf 56 Seiten finden Sie alles Wissenswerte rund um das Thema Rückengesundheit.Geben Sie Rückenschmerzen keine Chance!Das "AGR-Magazin - Rückengesund rund um die Uhr" ist ab sofort erhältlich. Wir informieren über die Ursachen von Rückenschmerzen und stellen gleichzeitig Produkte und Konzepte vor, die Sie im Alltag unterstützen, dem Rücken Gutes zu tun. Übungen der Rückenschule Hannover, die Sie einfach zuhause nachturnen können, runden das Magazin ab. Aber auch Expertenmeinungen sind uns wichtig: Deshalb haben wir für Sie Prof. Joachim Grifka, Direktor der Orthopädischen Universitätsklinik Regensburg, um Rat gebeten - und eines verraten wir vorab: Er hat gute Nachrichten für Sie! Denn nicht immer ist eine schwere OP mit langer Regenerationszeit notwendig. Lesen Sie, wie Sie Ihren Rücken vor schmerzhaften Operationen schützen und rund um die Uhr stärken. Wer nach geeigneten Produkten in der näheren Umgebung sucht, findet optimale Anlaufstellen im großen Hersteller- und Händlerverzeichnis. AGR-zertifizierte Fachgeschäfte beraten Sie gerne. Gemeinsam finden Sie eine Lösung, mit der sich Ihr Rücken wohlfühlt.Das AGR-Magazin steht ab sofort zum kostenfreien Download (https://www.agr-ev.de/medienordner/agr-magazin-32/) bereit oder ist unter www.agr-ev.de/agrmagazin bestellbar und kann per E-Mail an info@agr-ev.de bestellt werden. Sie haben eine Praxis und möchten Ihren Patienten wertvolle Tipps rund um einen gesunden Rücken geben? Wir stellen Ihnen gerne 100 Stück des Magazins kostenfrei zur Verfügung. Einfach unter www.agr-ev.de/ratgeber (http://www.agr-ev.de/ratgeber) bestellen!Weiteres Bild- und Textmaterial finden Sie unter folgendem Link: https://www.lifepr.de/boxid/825086Über die AGRSeit 25 Jahren widmet sich die Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. der Prävention und Therapie der Volkskrankheit Rückenschmerzen. Wichtiger Teil der Arbeit ist die Vergabe des AGR-Gütesiegels "Geprüft & empfohlen", mit dem besonders rückenfreundliche Alltagsgegenstände ausgezeichnet werden können. Weiterführende Informationen zum Gütesiegel gibt es unter www.ruecken-produkte.de (http://www.ruecken-produkte.de).(1) https://www.ergotopia.de/blog/statistiken-ueber-bewegungsmangelPressekontakt:Detlef DetjenGeschäftsführer Aktion Gesunder Rücken e. V.Stader Str. 627432 BremervördeMail: Detlef.Detjen@agr-ev.deInternet: www.agr-ev.deTelefon: 04761/926 358 311Original-Content von: Aktion Gesunder Rücken e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104263/4773313