Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Nachricht, dass das Notfallkreditprogramm der FED für US-Bundesstaaten und Städte im Gesamtvolumen von 250 Milliarden US-Dollar nicht wie erwartet Ende des Jahres verlängert wird, belastete Kommunal- und Landesanleihen kaum, so die Analysten von Postbank Research.Seit den März-Tiefständen hätten diese sogar US-Staatsanleihen um rund vier Prozentpunkte outperformt. Dabei würden Experten mit Pandemie-bedingten Einnahmeausfällen der Bundesstaaten und Städte in Höhe von 180 Milliarden US-Dollar rechnen. Zudem seien eine Einigung auf ein neues US-Fiskalpaket und damit zusätzliche finanzielle Unterstützungen durch die Bundesregierung weiterhin nicht in Sicht. ...

