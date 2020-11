Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nicht zuletzt die mit den Corona-Impfstoffen verbundenen Hoffnungen sorgen im Bankensegment dafür, dass sich die Spreads weiterhin einengen, so Christian Schmidt von der Helaba.Der ITRAXX Senior Financials habe entsprechend nachgegeben und sei in der Folge unter die in der jüngeren Vergangenheit heftig umkämpfte 62er Marke abgerutscht. Auf der anderen Seite habe der STOXX-Bankenindex seinen Anstieg weiter ausbauen und ein neues Impulshoch markieren können. Darüber hinaus sei festzuhalten, dass die günstigen Rahmenbedingungen dazu genutzt würden, neue Papiere an den Markt zu bringen. Zuletzt hätten Clearstream Banking und die Cassa Centrale Raiffeisen dell' Alto Adige von dieser Möglichkeit sehr erfolgreich Gebrauch gemacht. ...

