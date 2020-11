Wien (www.anleihencheck.de) - Für November hat gestern das ifo-Institut eine Eintrübung des Geschäftsklimas bekannt gegeben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Zwar sei nach den Ende Oktober wiedereingeführten Lockdown-Beschränkungen mit einer Verschlechterung gerechnet worden, entgegen den Erwartungen sei der Rückgang von 92,5 auf 90,7 jedoch besonders auf die zukünftigen Erwartungen (6 Monate) und weniger auf die aktuelle Lage zurückzuführen gewesen. Einem Entwurf zufolge sollten am heute stattfindenden deutschen Corona-Gipfel die bislang bis Ende November befristeten Beschränkungen bis zum 20. Dezember verlängert werden, was eine anhaltende Belastung für den deutsche Dienstleistungssektor bedeute. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...