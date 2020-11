Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es ist viel geboten in dieser Woche. Der Dow Jones schloss erstmals über der Marke von 30.000 Punkten. Andreas Lipkow von Comdirect verweist auf die Übergabe der Regierungsgeschäfte vom Team Trump an das Team Biden. Ein weiterer Kurstreiber ist seiner Ansicht nach die Renaissance der Old Economy. Der deutsche Markt kann da bisher nicht ganz mithalten. Lipkow rechnet allerdings damit, dass auch der DAX bald entsprechend nachziehen könnte. Großes Thema war in den vergangenen Tagen die Rallye bei den Elektroautobauern. Werte wie Xpeng oder Nio verzeichneten zuletzt fast schon unfassbare Anstiege. Auch die Aktie von Tesla zog wieder einmal kräftig an. Wie Lipkow die Entwicklung beurteilt, erfahren Sie im folgenden Interview. Außerdem geht es um den Bitcoin, Boeing, Tui, Xpeng und den anstehenden Black Friday.