Frankfurt (Oder) (ots) - Die Biokaffee-Kapseln der Sorte "Single Origin Mexico Entkoffeiniert"* der UniCaps GmbH konnten in der aktuellen Verbraucherumfrage "Bestes Produkt des Jahres 2020-2021" überzeugen. Das Produkt erhielt in der Kategorie Kaffee die höchste Bewertung für die Benutzerzufriedenheit und wurde zum Sieger erklärt.Der mexikanische Single Origin aus der Puebla Region wird in einem besonders schonenden Verfahren von seinem Koffein befreit, bei dem das volle Aroma erhalten bleibt. Dieser Prozess ist biologisch zertifiziert und entfernt 99,9% des Koffeins - ganz ohne Chemikalien, sondern nur mit natürlichen Komponenten: Wasser, Wärme, Zeit und Kaffeeextrakt. Wer also empfindlich auf Koffein reagiert, muss dank des Single Origin Mexico nicht auf einen aromatischen Kaffeegenuss verzichten."Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung für das Beste Produkt des Jahres in der Kategorie Kaffee und das uns entgegengebrachte Vertrauen", so Dirk N. Tillmann, Geschäftsführer der UniCaps. "Der Single Origin Mexico ist ein schönes Beispiel dafür, wie wir bei UniCaps Kaffee- und Teegenuss auf Knopfdruck mit gutem Gewissen vereinen. Wir arbeiten zudem jeden Tag daran, unsere Produkte zu verbessern sowie unser Portfolio zu erweitern, um unseren Kunden eine große Vielfalt in Bio-Qualität bieten zu können."Seit der Gründung 2016 ist die ressourcenschonende Produktion hochwertiger Kaffees und Tees das Kerngeschäft von UniCaps. So werden nur feinste Bio-Kaffeebohnen und Bio-Tees von Landwirten mit einem vollständigen Rückverfolgbarkeits- und Qualitätsmanagementprozess verwendet. Die Kaffeesorten werden in der weiteren Verarbeitung schonend trommelgeröstet, um eine bestmögliche Entfaltung der Aromen zu ermöglichen. Seit 2019 sind die Produkte des Unternehmens zudem klimaneutral durch die Klimaschutzorganisation ClimatePartner zertifiziert. Alle Emissionen, die beispielsweise durch die Transportwege entstehen, wurden berechnet und über anerkannte Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Dank industriell kompostierbarer Kapseln kann jeder Kaffee- und Teeliebhaber mit UniCaps-Produkten Tasse für Tasse einen konkreten Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten.*Zum Zeitpunkt der Abstimmung lautete der Sortenname "Mexican Maya Gold Decaf".Über UniCapsDie UniCaps GmbH ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Deutschland (Frankfurt/Oder), das unter den Markennamen My Coffee Cup und My Tea Cup hochklassige Bio-Kaffees und Bio-Tees in zertifizierten, industriell kompostierbaren Kapseln ohne Aluminium anbietet. Die Kaffees und Tees von UniCaps sind CO2-neutral - vom Anbau bis ins Regal - und geeignet für gängige Nespresso®-Maschinen. Die Mission des Unternehmens ist es, den Kunden einen nachhaltigen Kaffee- und Teegenuss im Einklang mit der Umwelt zu bieten, der gleichzeitig den gewohnten Komfort einer Kapselmaschine bietet. Die UniCaps GmbH wurde 2016 von Dirk N. Tillmann und Max Sandherr gegründet und vertreibt ihre Produkte mittlerweile in acht europäischen Märkten, in Deutschland in rund 13.000 Verkaufsstellen u.a. bei Rewe, DM, Rossmann, Edeka, Kaufland u.v.m. Die Kapseln sind online unter my-cups.com und Amazon erhältlich, in der Schweiz stationär u.a. bei Aldi und Lidl.