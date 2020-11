Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Rohöl Futures Märkten am Dienstag die dritte Sitzung in Folge gestiegen ist und diesmal waren es 16,3K Kontrakte. Das Volumen erreichte mit 402,5K Kontrakten seinen höchsten Anstieg seit dem 10. November. WTI erreicht 8-Monatshoch über 45,00 $ Die WTI Rallye durchbrach die 45,00 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...