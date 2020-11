Münster/ Hamburg (ots) - Am vergangenen Samstag feierte das erste digitale Workshop-Event der Marken FLOW und HYGGE gemeinsam mit MEET THE WORLD erfolgreich Premiere. Beim KREATIVTAG ZUHAUSE erlebten 340 Teilnehmer*innen ein abwechslungsreiches, digitales Workshop-Programm, das zusammen mit den G+J-Kolleg*innen vom GREENHOUSE Innovation Lab konzipiert wurde. Als bislang größte Videoproduktion des Hauses wurde von 10.00 bis 16.30 Uhr aus sechs Studios im G+J-Verlagsgebäude in Hamburg live gesendet. LIVING AT HOME-Redakteurin Steffanie Plikat führte als Moderatorin durch das digitale Tagesprogramm. Nach der Begrüßung durch FLOW- und HYGGE-Chefredakteurin Sinja Schütte teilten sich die Teilnehmer*innen in zwei Gruppen auf. Die erste Gruppe probierte sich in einem der fünf parallel laufenden Kreativworkshops in den Trendtechniken "Punch Needle", "Handlettering", "Makramee", "Wallhanging" und "Bullet Journaling" aus. Gleichzeitig erlebte die zweite Gruppe auf der virtuellen Bühne den Kreativtechnik-Workshop "Komm in den Flow" sowie eine achtsame Atemklasse unter dem Motto "Tschüss Stress!".Nach kurzer Pause wiederholte sich das Programm, so dass jede*r Teilnehmer*in alle Programm-punkte miterlebte. Alles, was die Teilnehmer*innen für ihren Kreativworkshop benötigten, schickte ihnen Sponsor Rico Design vorab nach Hause. Während der Workshops konnten Fragen direkt im Chat geteilt werden. Es gab Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie Tipps und Tricks für zukünftige Kreativprojekte. Zum Schluss konnten die Teilnehmer*innen per Webcam ihre Kunstwerke mit der Workshop-Gemeinschaft teilen. Der Hashtag kreativtagzuhause wurde bei Instagram schnell mit den entstandenen Kunstwerken gefüllt. In den Pausen konnten die Teilnehmer*innen ihre "digitale Goodie-Bag" auspacken und alle Partner des KREATIVTAG ZUHAUSE kennenlernen. Hier gab es viele kreative Überraschungen, tolle Schnupper-Angebote und jede Menge exklusiver Rabatt-Codes zu entdecken. Zum Abschluss des Tages gab es für alle Teilnehmer*innen noch einen exklusiven Einblick in den Redaktionsalltag. FLOW- und HYGGE-Chefredakteurin Sinja Schütte, FLOW-Redaktionsleiterin Tanja Reuschling sowie Visual Director Eva-Maria Kowalczyk beantworteten die Fragen der Teilnehmer*innen.Über 3.300 Chat-Nachrichten und 1.500 Unique Interactions in der Ausstellung, in der sich die Partner und Gastgeber-Marken des Events vorstellten, sind sensationelle Interaktionszahlen. Besonders erfreulich ist, dass sich die Teilnehmer*innen eine Wiederholung wünschen: Fast 92 Prozent hat das Event super gefallen und möchten, dass der KREATIVTAG ZUHAUSE noch einmal veranstaltet wird.Sinja Schütte, Chefredakteurin FLOW und HYGGE: "Ich bin total begeistert und unglaublich stolz auf die Kreativität und Energie, die dieser Tag geweckt hat. Es ist uns geglückt, haptisches Erleben mit den Kreativboxen von Rico Design und digitales Lernen in unseren Kursen zu kombinieren. Eine ideale Mischung aus on- und offline Kreativität. Ich bedanke mich herzlich beim gesamten Team für ihr Engagement und ihre Leidenschaft. Der KREATIVTAG ZUHAUSE war ein voller Erfolg und hat gezeigt, dass Kreativität auch remote sehr viel Spaß machen kann - Inspiration ist überall."Unterstützt wurde das digitale Workshop-Event von Partner Rico Design sowie Seeberger, Yoga Easy, YellowChair Kreidefarbe, 1000 Gute Gründe sowie dem Südwest Verlag.Ein Video mit Impressionen und Bildmaterial stehen zum Download zur Verfügung: HIER (https://guj.sharepoint.com/:f:/s/Pressematerial/En7_8wdISJ1KgYgUYYYVN2cBbraaHLP2hoCgsr8DEvRgHA?e=32QiaW)Über die Deutsche Medien-Manufaktur (DMM):Die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) ist ein Tochterunternehmen des Landwirtschaftsverlags Münster und Gruner + Jahr, die zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind. Zur DMM gehören die Marken LANDLUST, ESSEN & TRINKEN, ESSEN & TRINKEN FÜR JEDEN TAG, LIVING AT HOME, LAND & BERGE, FLOW, EINFACH HAUSGEMACHT, HYGGE und LANDLUST ZUHAUS. https://www.zeitfuerschoenes.de/Über MEET THE WORLD:Seit 2019 bietet Eat the World mit dem Bereich Meet the World deutschlandweit Stadterlebnisse mit Kreativevents, Rätseltouren und Fotografieworkshops an. Eat the World ist der Marktführer im Bereich kulinarisch-kultureller Stadtführungen und vereint Genuss, Kultur und Stadtgeschichte und macht die schönsten Städte Deutschlands durch sein einzigartiges Tour-Konzept mit allen Sinnen erlebbar. Abseits üblicher Touristenwege lernen Einheimische und Touristen die charmantesten Ecken eines Stadtteils kennen und probieren erlesene Köstlichkeiten aus authentischen inhabergeführten Gastronomiebetrieben. https://www.meet-the-world.de/Pressekontakt:Andrea KramerPR/ Kommunikation LIVINGTelefon +49 (0) 40/ 37 03 - 38 47E-Mail kramer.andrea@guj.deOriginal-Content von: Deutsche Medien-Manufaktur (DMM), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126032/4773667