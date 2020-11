Taiwanesische Hersteller, die eine wichtige Stellung im Fahrradexport einnehmen, liefern nahezu 70% aller Fahrräder des mittleren bis oberen Marktsegments. Jedes Jahr exportiert Taiwan etwa 2 Millionen traditionelle Fahrräder 60 davon entfallen inzwischen auf Mountainbikes.

Merida's premium version of an electric mountain bike, the eONE-SIXTY, won the Taiwan Excellence Silver Award in 2020. The price, for just one, comes to nearly 10,000 Euros. (Photo: Business Wire)

Daten des Worldwide Cycling Index 2019 zufolge, die von Eco-Counter erhoben wurden, einem weltweiten Anbieter von Statistiken und Analysen zu Menschenströmen, ist das Radfahren in der Freizeit zwischen 2017 und 2018 um 3 angewachsen. Allgemein geht man davon aus, dass mit der wachsenden Beliebtheit umweltfreundlicher Freizeitbeschäftigungen rund um den Globus das Radfahren in der Freizeit zu einer immer größeren Nachfrage nach Fahrrädern führen wird. Insbesondere Mountainbike- und Crossradtouren, bei denen Radfahrer anspruchsvolles Berggelände mit hoher Geschwindigkeit bezwingen und so ein großes Erfolgserlebnis verspüren, etablieren sich zunehmend als Freizeitbeschäftigung.

Der Einzug von Mountainbikes (MTB) begann in den 1970er Jahren. Typische Eigenschaften dieser Fahrräder sind ihre Reifen mit grobem Profil und stoßdämpfende Vordergabeln, mit denen MTB jedes Gelände bezwingen können. In den letzten Jahrzehnten hat sich das Mountainbike stark weiterentwickelt und wird heute in zwei Kategorien unterteilt: gefederte und vollgefederte Mountainbikes.

Mountainbikes galten lange Zeit als die beliebteste Fahrradkategorie und dominieren den Fahrradmarkt seit den 1980er und 1990er Jahren. Auch wenn es in den letzten Jahren in asiatischen Ländern wie insbesondere in Taiwan eine steigende Nachfrage nach Rennrädern gegeben hat, sind Mountainbikes in den USA, dem Hauptexportmarkt Taiwans, immer noch die erste Wahl für hügeliges Gelände.

Taiwans führende Hersteller werden der weiter wachsenden Nachfrage nach Mountainbikes und Crossrädern des oberen Marktsegments gerecht

Mountainbikes und Crossräder sind in erster Linie für unbefestigte, raue Wege und unwegsames Gelände konzipiert. Daher ist der Herstellungsprozess recht kompliziert und alle Teile müssen von bester Qualität sein. Die Mountainbike- und Crossrad-Hersteller Giant und Merida waren schon immer sehr geschätzt für ihre Produkte die Modelle Stance, XTC und Reign von Giant und die BIG NINE5000 und ONE TWENTY7000 Mountainbikes von Merida sind bei Radfahrern auf der ganzen Welt sehr beliebt.

Andere Beispiele sind VOLANDO und BESV, die für ihre herausragenden Produkte mit internationalen Preisen ausgezeichnet wurden. So gewann das intelligente Mountainbike TRS2 von BESV den Taiwan Excellence Award 2020 für moderne Fertigungstechniken wie den hydrogeformten Leichtbaurahmen, die CNC-Bearbeitung und den Schwerkraftguss, die die Festigkeit und Leistung des Fahrrads deutlich erhöhen.

Ebenso sind einige Hersteller von Fahrradkomponenten wie NOVATEC für seine Radnaben und KENDA und Maxxis für ihre Profi-Reifen in Mountainbike-Kreisen international anerkannt.

