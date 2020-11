Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Die zweite Welle neuer Coronainfektionen und die anschließende Ankündigung neuer Restriktionen, die sich verlangsamende Dynamik der Erholung des US-Arbeitsmarktes, das Warten auf ein weiteres US-Gesetz zur Linderung der wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus, die Korrektur von US-Tech-Aktien und der Tod der Richterin am Obersten US-Gerichtshof Ruth Bader Ginsburg hätten die Aktienmärkte im September unter Druck gesetzt. Die Umstellung der FED auf ein durchschnittliches Inflationsziel, der Anstieg des ifo-Index, der steigende ISM-Index, sehr gute Daten für den US-Immobilienmarkt, die anhaltende Erholung der chinesischen Wirtschaft mit höheren Autoverkäufen, der erstarkende US-Dollar und stetige Fortschritte bei der Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen hätten die Aktienmärkte im September gestützt. ...

