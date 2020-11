Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Ölpreis hatte sich in der letzten Zeit wieder ein Stück weit erholt. Geht das so weiter? Zertifikate-Experte David Hartmann, Vontobel, blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf die Angebots-und Nachfragesituation beim Öl. Was das für die weitere Entwicklung bedeuten könnte, inwieweit die jüngsten Impfstoff-Hoffnungen dabei eine Rolle spielen und wie Anleger darauf reagieren können, mehr dazu in der Sendung "Zertifikate Aktuell".