25.11.2020 - Die ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029 ), seit März im Qualitätssegment m:access der Münchener Börse, ist auf Wachstum programmiert. in einem Zukunftsmarkt will man mitwachsen - und dafür braucht es Geld. Bei der bislang größten Kapitalerhöhung der Unternehmensgeschichte hat ABO Wind brutto 16,2 Millionen Euro erlöst. Und ohne Bezugsrecht wurden an rund 30 neue Aktionäre 550.000 neuen Aktien zu einem Preis von 29,50 EUR veräußert. Rund 4,5 Prozent unter dem durchschnittlichen Xetra-Schlusskurs der zehn dem Vorstandsbeschluss zur Kapitalerhöhung vorausgegangenen Börsentage. Aktuell liegt ...

