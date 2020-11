FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für die Stammaktien von Sixt von 90 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Aussicht auf eine baldige Verfügbarkeit von Coronavirus-Impfstoffen habe den Risikoabschlag in seinem Bewertungsmodell für den Autovermieter reduziert, schrieb Analyst Stephan Bauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Außerdem sei er optimistischer geworden für das mittelfristige Wachstum, er rechne mit einem Ausbau des Marktanteils./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2020 / 07:56 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2020 / 07:56 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007231326

