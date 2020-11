NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Einstufung für Adidas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für 2021 seien zurückhaltend, schrieb Analyst David Holmes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie der US-Investmentbank. Das Management sei hinsichtlich der Produktpalette optimistisch und auf dem Kapitalmarkttag dürfte es Neues zur Erholung der Margen geben. Allerdings erhole sich Adidas nicht so schnell wie Wettbewerber. Das Großhandelsgeschäft bleibe zurück und die Lagerbestände stiegen./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2020 / 00:01 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

ADIDAS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de