Mainz (ots) -Donnerstag, 26. November 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Thomas Godoj, Mit seinem neuen Album "Stoff"Corona-Update - Talk mit Medizinjournalist Dr. SpechtImmunsystem stärken - Tipps von der ErnährungsberaterinKürbis mal anders - Veganes Butternutkürbis-GerichtDonnerstag, 26. November 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Sandra Maria GronewaldCorona-Schnelltests - Was bringen sie?Expedition Deutschland: Königswinter - Immer Mut zu NeuemTierklinik Ahlen - Boxer Benny beim UltraschallDonnerstag, 26. November 2020, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Tim NiedernolteBlond nachgefragt - Lifehacks: platzsparendes FaltenDonnerstag, 26. November 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissGary Barlow im Interview - Wie der Sänger Weihnachten feiertRita Ora wird 30 - Glückwünsche an die MusikerinDonnerstag, 26. November 2020, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Feste ohne Freude - wie lang wird der Corona-Winter?Gäste:Helge Braun, CDU, KanzleramtsministerManuela Schwesig, SPD, MP Mecklenburg-VorpommernRanga Yogeshwar, Wissenschaftsjournalist, PhysikerUlrike Lüken, Psychologische PsychotherapeutinSibylle Katzenstein, Allgemeinmedizinerin, COVID-19-PraxisMichael Mittermeier, Komiker, KabarettistDas Corona-Weihnachtswunder bleibt bisher aus - die Zahlen sind weiter hoch - der Wellenbrecher-Lockdown wirkt nicht genug. Kein Wunder also, dass Bund und Länder ihn verlängern und verschärfen wollen, um ihn dann allerdings über die Feiertage wieder zu lockern. Wird es mit diesem Hin und Hergelingen, die Zahl wieder auf den Wert 50 zu drücken? Wie gefährlich sind diefür Weihnachten geplanten Ausnahmen? Und wie hält das Land das alles bis zu denangekündigten Impfungen aus?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4773820