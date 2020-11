München (ots) - "Mit 'Das Geheimnis des Totenwaldes' möchten wir zum Nachdenken und Umdenken anregen, den Finger in die Wunde legen und Vorgänge offenbaren. Wir wollen den Opfern eine Stimme geben" - so beschreibt Produzentin Maren Knieling die Zielsetzung der Event-Produktion. Knieling zeichnet gemeinsam mit Jan S. Kaiser aufseiten der Bavaria Fiction und mit Marc Conrad (ConradFilm) für die Produktion verantwortlich. "Das Geheimnis des Totenwaldes" startet heute als sechsteilige Serie in der ARD-Mediathek, ab dem 2. Dezember wird die Bavaria Fiction/ConradFilm-Produktion als Dreiteiler im TV zu sehen sein. Die Geschichte ist inspiriert von einem wahren Fall: den Göhrde-Morden, deren Aufklärung auch drei Jahrzehnte später noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Gerade deshalb sei es wichtig gewesen, das Schicksal der Angehörigen in den Mittelpunkt zu stellen.Im Interview mit "Bavaria Film - Das Magazin" erläutert die Saarländerin, dass neben einer packenden Kriminalgeschichte in erster Linie ein berührendes Familiendrama erzählt wird. "Ihr Schicksal wird greifbar", sagt Knieling.Der größte Durchbruch bei den Ermittlungen des realen Falls fand statt, als die Stoffentwicklung bereits in vollem Gange war. "Ein sehr emotionaler Moment für uns alle", betont Knieling. Die Balance zwischen einer respektvollen Schilderung wahrer Ereignisse und einer fiktionalen Dramaturgie zu finden, sei eine besondere Herausforderung gewesen."Das Geheimnis des Totenwaldes" ist eine Produktion von ConradFilm (Produzent: Marc Conrad) und Bavaria Fiction (Produzenten: Maren Knieling, Jan S. Kaiser) im Auftrag von ARD Degeto und NDR für Das Erste. Regie führte Sven Bohse, das Buch stammt von Stefan Kolditz. Die Kamera verantwortete Michael Schreitel. In den Hauptrollen zu sehen sind unter anderem Matthias Brandt, Karoline Schuch, August Wittgenstein, Silke Bodenbender und Nicholas Ofczarek.Das komplette Interview mit Maren Knieling ist nachzulesen auf www.bavaria-film.de (http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=j-2FiAa3BV6hfvHZWD4vA26HjdmOyVekMN6wPNC5Va6mjju-2F-2FsY1gGYZxS0SLX-2F1OEolsNAAhPkaAs0mwAcDG6BVvzpZqurozd0Tnx499H-2Frz-2BlVuI3rXOP5O7SJh3A4sHRdal_BzL71Iq2G9-2F1EmNzIPxI-2B3jmgvySbNJKI23LZnN60XCso2mjncsrEdydSVDEY1-2BIYTUaItjgk7l4DuCRXa8jG5DTHpq86mZdc0-2Fk5sMTrbIlF94zpYcnyBIobYhwfvO29V5ZEMvZWY7fAPS-2FMjAaIcwKjrT5V4hJHtabwMVUKfCr2qbztFGquGtZnUsfB89esYwq2TYlAKMOxZAU3VyUd1KNKlV0Gln4pUii4QMhAtPvDsf-2BRhdCPzwYw-2B-2FfmqsEN-2B6e-2BbmqIouqtVjjuabTaowZkUrR9NhS1sE-2BcOBmQeX1gSAG9XrVIKnTpyUQl1ea0yltlvDeNKDMGOdraPj0kNAA3aNQwn56O67-2FvAk8pBKPFy-2FXniFkZuXW4XFac-2F-2Bn6fDdiqp-2BKNfZVC-2BkmfQSnHNA7XjBt6I0AUv-2FUqRG3A8-3D) und in der kostenfreien App "Bavaria Film - Das Magazin", erhältlich im App Store und bei Google Play.Pressekontakt:Dr. Sebastian FeußUnternehmenssprecherBavaria Film GmbH+49 89/6499-3900sebastian.feuss@bavaria-film.deOriginal-Content von: Bavaria Film GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2893/4773848