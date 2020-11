Berlin, Speyer (ots) - Am Vorabend des Starts der neuen Spendenaktion von Brot für die Welt gibt das Elektropop-Duo Glasperlenspiel ein Konzert für das evangelische Hilfswerk. Wegen der Corona-Bestimmungen wird das Konzert live im Internet von Radio RPR1 am Samstag, dem 28. November um 20 Uhr gestreamt (https://www.rpr1.de/partner/glasperlenspiel-das-konzert-f%C3%BCr-brot-f%C3%BCr-die-welt).Das Konzert steht unter dem Motto "Kindern Zukunft schenken" und ist allen Kindern gewidmet, deren Zukunft durch die Folgen der Pandemie besonders bedroht ist. Brot für die Welt stellt in der neuen Spendenaktion Kinder in den Mittelpunkt, die arbeiten müssen und nicht zur Schule gehen können. Weltweit muss fast jedes zehnte Kind im Alter zwischen fünf und 17 Jahren arbeiten, die Hälfte von ihnen unter Bedingungen, die sie seelisch und körperlich krank machen. Die Corona-Pandemie hat diese Not verschärft.Die Spendenaktion "Kindern Zukunft schenken" wird am 1. Advent mit einem Fernsehgottesdienst in der Gedächtniskirche in Speyer eröffnet, der live in der ARD übertragen wird (29.11., 10 Uhr). Wie Brot für die Welt Kindern hilft, aus der Kinderarbeit herauszukommen und die Schule zu besuchen, wird in einem kurzen Einspielfilm aus den Philippinen gezeigt.Hinweis für Redaktionen:Glasperlenspiel live!Konzert für Brot für die WeltDeutschlands Chartstürmer spielen zum Start der Spendenaktion am 1. Advent.Brot für die Welt bekämpft gemeinsam mit seinen Partnerorganisationen die Ursachen von Kinderarbeit. Damit jedes Kind ein Recht auf Kindheit hat.Exklusiv, nur am 28.11.2020, 20:00 Uhr.Präsentiert wird das Konzert von RPR1 im InternetLinks:Streaming auf rpr1: https://www.rpr1.de/partner/glasperlenspiel-das-konzert-f%C3%BCr-brot-f%C3%BCr-die-weltBildrechte: WWW.ARTONSEFA.COM (http://WWW.ARTONSEFA.COM)Spenden: www.brot-fuer-die-welt.de/konzertspende (http://www.brot-fuer-die-welt.de/konzertspende)Dossier: https://ots.de/9vxt9YPressekontakt:Renate Vacker, 030 65211 1833, renate.vacker@brot-fuer-die-welt.deOriginal-Content von: Brot für die Welt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6938/4773881