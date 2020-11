Taunusstein (ots) - "Auruxxx" heißt die erste Veröffentlichung des neuen Spieleverlags NOW Games aus Taunusstein. Das Kartenspiel ist ab sofort im Handel erhältlich und spricht insbesondere Familien an. Durch einfache, aber trickreiche Regeln lädt "Auruxxx" zum sofortigen Losspielen ein. Es überzeugt durch Nervenkitzel und überraschende Wendungen während der Partie. Der Titel stammt von Christiane Martin-Reiter und Stefan Martin. Er richtet sich an 2 - 6 Personen (in einer Variante bis 10 Personen) ab ca. 8 Jahre und dauert je nach Spielerzahl zwischen 15 und 45 Minuten."Auruxxx" als Start in das VerlagslebenChristiane Martin-Reiter und Stefan Martin wollten ursprünglich gar keinen Spieleverlag gründen. Ein größerer Hersteller gab bereits eine Zusage für die Veröffentlichung. Doch die Corona-Pandemie machte allen Beteiligten einen Strich durch die Rechnung. Der Verlag legte das Vorhaben auf Eis. Da die beiden Autoren nicht warten wollten, nahmen sie die Veröffentlichung in die eigene Hand. Sie gründeten NOW Games und produzierten ihr Spiel selbst.Stefan Martin erklärt: "Wir sind sehr glücklich, dass wir diesen Schritt gewagt haben. 'Auruxxx' kommt hervorragend an und begeistert." Christiane Martin-Reiter ergänzt: "Das hat sich bereits bei den Testspielen mit unseren Kindern und Bekannten angedeutet: Dieses Kartenspiel hat das Potenzial, eine große Spielergruppe zu überzeugen."Die Inspiration zu "Auruxxx" kam beim gemeinsamen Spielen mit den eigenen Kindern. Irgendwann waren Klassiker wie "Uno" und "Skipbo" nicht mehr spannend genug. Es ergaben sich Hausregeln und eigene Kartenmotive. "Auruxxx" nahm auf diese Weise mehr und mehr Gestalt an. In zahlreichen Testrunden überzeugte die Idee die beteiligten Spieler. Diese loben besonders den Nervenkitzel während der Partie. Denn wer eben noch wie der sichere Sieger aussah, kann plötzlich Unmengen von Karten auf der Hand halten.Stefan Martin fasst zusammen: "Wir wissen, dass wir ein sehr gutes Kartenspiel entwickelt haben. Nun möchten wir damit die vielen Spielefans begeistern. Das ist für uns das Ziel mit 'Auruxxx' und unsere Aufgabe mit NOW Games."Schlanke Regeln mit Besonderheiten"Auruxxx" greift bekannte Mechanismen auf, bietet aber ergänzend viele neue Details. Diese Mischung wirkt ungewohnt und frisch. Aufgabe ist es, die eigenen Karten möglichst schnell loszuwerden. Sieger ist, wer nach drei Runden die wenigsten Strafpunkte hat. Diese Punkte gibt es für nicht abgelegte Handkarten entsprechend ihres Wertes.Wer an der Reihe ist, kann entweder passen, bis zu zwei Karten nachziehen oder eine Karte ablegen. Beim Legen gilt: Die Karte muss entweder die gleiche Farbe oder den gleichen Wert wie die zuletzt gelegte Karte zeigen. Besonderheit: Beim Wert ist das Ausspielen beliebig vieler gleicher Karten auf eine um einen Punkt niedrigere oder höhere Karte erlaubt.Detailregeln und Sonderkarten bringen regelrechten Nervenkitzel in die Partie. So erlaubt die Figur "Happy Man", die eigene Punktzahl am Ende der Partie zu halbieren - die Figur wandert jedoch zwischen den Kontrahenten hin und her. Auch "Die Goldene 12" ist wichtig: Nur mit dieser Sonderkarte lässt sich die Partie beenden. Gelingt dies nicht, bringt sie satt Strafpunkte ein.Fotos stehen auf der Webseite zum Download bereit:https://now-games-spielverlag.com/pages/presseÜber NOW GamesDer Spieleverlag NOW Games aus Taunusstein besteht seit 2020. Ziel ist es, spannende und einfache Gesellschaftsspiele zu veröffentlichen. Der erste Titel ist das Kartenspiel "Auruxxx". Für dieses haben die beiden Verleger Stefan Martin und Christiane Martin-Reiter bekannte Mechanismen aufgegriffen und mit trickreichen Regeln erweitert. Das Resultat ist besonders familientauglich, verfügt über eine eingängige Spielanleitung und lädt zum sofortigen Losspielen ein. Diese besondere Mischung aus Bewährtem und Innovativem ist die Basis für die Entwicklung von Gesellschaftsspielen bei NOW Games.Pressekontakt:NOW games SpielverlagMartin & Reiter GbRStefan MartinPostfach 124265220 TaunussteinTel. 0176 10387111presse@auruxxx.dehttps://now-games-spielverlag.comWeitere Downloads & Rezensionsexemplare:https://now-games-spielverlag.com/pages/presseOriginal-Content von: Martin & Reiter GbR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144593/4773875