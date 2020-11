WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Wirtschaft der USA hat sich im Sommer stark von dem coronabedingten Konjunktureinbruch im Frühjahr erholt. Die Wirtschaftsleistung lag im dritten Quartal annualisiert 33,1 Prozent höher als im Vorquartal, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Eine erste Schätzung wurde damit bestätigt. Im zweiten Quartal war die US-Wirtschaft in historischem Ausmaß um auf das Jahr hochgerechnet 31,4 Prozent eingebrochen./bgf/jkr/mis