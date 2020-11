Vancouver (British Columbia), 25. November 2020. Mountain Valley MD Holdings Inc. (CSE: MVMD, FRA: 20MP) ("MVMD" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Mountain Valley MD Inc. ("Mountain Valley") mit Circadian Wellness Corp. ("Circadian"), einem Privatunternehmen aus Ontario, dessen Hauptaugenmerk auf die boomende globale Pilzindustrie gerichtet ist, ein mehrgleisiges strategisches Abkommen unterzeichnet hat.

Der Rahmen umfasst eine verbindliche Absichtserklärung (die "Absichtserklärung") und eine Vorauszahlung in Höhe von 250.000 kanadischen Dollar an Mountain Valley für die Unterzeichnung eines kommerziellen Lizenzabkommens, das auf der Anwendung der Quicksome-Technologie von MVMD auf nutrazeutische Pilzprodukte basiert, sowie ein Abkommen hinsichtlich des Erwerbs und Tauschs von Aktien (das "SPA") für den Verkauf seiner 100-Prozent-Tochtergesellschaft, Mountain Valley Medicinals Inc. ("MVM"), und die damit in Zusammenhang stehenden Aktiva, zu denen auch das Konzessionsgebiet des Unternehmens auf Vancouver Island in der kanadischen Provinz British Columbia gehört (das "Konzessionsgebiet MVM"), für einen Betrag von 1.000.000 kanadischen Dollar, bestehend aus Barmitteln und einer neunprozentigen Aktienbeteiligung an Circadian, einschließlich einer Anzahlung in Höhe von 100.000 Dollar, die bei der Unterzeichnung des SPA (innerhalb von 48 Stunden) zu leisten ist. Die Quicksome-Vorauszahlung von Circadian stellt den ersten Umsatz des Unternehmens dar.

In den vergangenen Monaten hat MVMD eng mit Circadian an eigenen Formulierungen für mit Pilzen angereicherte Produkte gearbeitet, die mit der Quicksome-Technologie des Unternehmens für getrocknete Liposomen eine beträchtliche Steigerung der allgemeinen Wirksamkeit der Moleküle erzielten, die bei einer Vielzahl an schnelllöslichen oralen Produkten angewendet wurde. Circadian plant, eine breite Palette an natürlich gewonnenen Pilzprodukten auf den globalen Markt zu bringen, wobei viele der Extrakte von den Primärwäldern im Konzessionsgebiet MVM stammen.

Um den Verkauf des Konzessionsgebiets MVM und die damit in Zusammenhang stehende Investition in Circadian zu unterstützen, beauftragte das Unternehmen die International Society of Arboriculture und den vom BC Forest Safety Council zertifizierten VI Tree Service mit der Durchführung einer Überprüfung des Ökosystems des Konzessionsgebiets, einschließlich einer umfassenden Katalogisierung der zahlreichen seltenen Douglasien, die sich im gesamten Konzessionsgebiet befinden. Douglasien, die im einzigartigen Mikroklima auf Vancouver Island wachsen, sind ein bekannter Wirt für den Agarikon, der möglicherweise der langlebigste Pilz der Welt* ist und im Allgemeinen mit bedeutsamen antiviralen Eigenschaften assoziiert wird. Circadian plant die Beimpfung des Konzessionsgebiets mit Tausenden von Pilzsporen zahlreicher Arten als Grundlage für seine natürlichen Gesundheits- und Wellnessprodukte aus Pilzen, während gleichzeitig geplant ist, das Konzessionsgebiet zum Eckpfeiler einer Wellnessanlagenvision zu machen, um die einzigartige Zonierung des Landes zu nutzen.

"Unsere Arbeit mit der Quicksome-Technologie von Mountain Valley MD hat es uns ermöglicht, die Bioverfügbarkeit beträchtlich zu erhöhen und gleichzeitig einen Bruchteil der Pilzextraktion anderer Formate, mit denen wir gearbeitet haben, zu nutzen", sagte Dr. Sanjeev Goel, Chief Medical Officer von Circadian Wellness und Founder von Peak Human Labs. "Wir freuen uns auf eine großartige Partnerschaft mit Mountain Valley MD, da uns dieses Unternehmen bei der Innovation mit einzigartigen Produktformulierungen für unsere Kunden und seinem Engagement zur Unterstützung der Umsetzung unserer Wellnessvision für das Konzessionsgebiet in British Columbia helfen."

Circadian ist ein Privatunternehmen aus Ontario, das in den Bereichen Pilzzucht, Pilzextraktion, klinische Forschung und Entwicklung sowie Gesundheits- und Wellnessprodukte und -anlagen für Endverbraucher tätig ist (www.circadianwellness.com).

"Da wir uns darauf konzentrieren, unseren globalen Partnern in den Bereichen Nutrazeutika, Impfstoffe und Pharmazeutika beispiellose Produkt- und Marktvorteile zu verschaffen, sind wir davon überzeugt, dass unsere Partnerschaft mit Circadian Wellness ideal für unser Wertangebot im gesamten Gesundheits- und Wellnessbereich ist", erklärte Dennis Hancock, President und CEO von Mountain Valley MD. "Dieses Eindringen in die schnell wachsende Pilzindustrie, das zeitlich mit der Erweiterung der Analystenberichte über die zahlreichen wissenschaftlichen Vorteile von Pilzen für die menschliche Gesundheit zusammenfällt, sollte für den Geschäftsplan von Mountain Valley MD von Bedeutung sein."

Im Rahmen seiner Forschungs- und Entwicklungsarbeit zur Anwendung seiner Quicksome-Technologie bei Pilzanwendungen hat Mountain Valley zunächst an der Anwendung von Cordyceps-Pilzextrakt gearbeitet - einem seltenen und teuren Molekül, dass bekanntermaßen die körpereigene Produktion des Moleküls Adenosintriphosphat (ATP)** steigert, das für die Energiezufuhr zu den Muskeln und die Verbesserung der Art und Weise, auf die der menschliche Körper Sauerstoff verbraucht, unerlässlich ist, insbesondere während sportlicher Betätigung. Die einzigartige Cordyceps-Formulierung von Quicksome, die für Circadian entwickelt wurde, erreichte die gewünschte Wirksamkeit, während nur 1/50 des Cordyceps-Extrakts verwendet wurde, der normalerweise oral über eine Tinktur eingenommen wird.

"Unsere internen Formulierungs- und Testarbeiten mit dem Cordyceps-Extrakt haben sich als großartiger Beweis für die Leistungsfähigkeit unserer Quicksome-Technologie im Pilz-Wellnessbereich und für die führenden Produktformulierungen erwiesen, die Circadian Wellness auf den Markt bringen wird", sagte Mike Farber, Director of Life Sciences von Mountain Valley MD. "Unsere Fähigkeit, die Bioverfügbarkeit durch bequeme und einfach zu handhabende orale Verabreichungsformate zu erhöhen, bietet zahlreiche Produktvorteile, von denen wir glauben, dass sie die Wellnessprodukte von Circadian auf dem schnell wachsenden Pilzmarkt als beste Wahl für die Verbraucher positionieren werden."

Verbindliche Absichtserklärung - Lizenzabkommen

In der Absichtserklärung sind die wesentlichen Bedingungen des mit Circadian zu unterzeichnenden Lizenzabkommens (das "Lizenzabkommen") festgelegt, einschließlich der Vorauszahlung. Mountain Valley und Circadian beabsichtigen, das formelle Lizenzabkommen vor Ende Dezember 2020 abzuschließen.

Verkauf von MVM

Gemäß den Bedingungen des SPA wird Mountain Valley unter bestimmten Bedingungen seine Tochtergesellschaft MVM an Circadian verkaufen (die "Transaktion"). Die Parteien haben sich auf einen Kaufpreis von 1.000.000 Dollar (der "Kaufpreis") geeinigt. Der Kaufpreis wird für im Voraus bezahlte Aktiva (etwa 35.000 Dollar) nach oben angepasst werden (der "bereinigte Kaufpreis"). Der bereinigte Kaufpreis wird in Form von Barmitteln (etwa 435.000 Dollar) (die "Barvergütung") und 3.111.111 Stammaktien von Circadian (die "Vergütungsaktien") zu einem Preis von 0,09 Dollar pro Aktie, was etwa 9,1 Prozent der emittierten und ausstehenden Aktien von Circadian entspricht, sowie durch die vollständige Zahlung einer Hypothek von etwa 320.000 Dollar auf das Konzessionsgebiet MVM bezahlt werden.

Der Verkauf von MVM, der voraussichtlich am oder um den 2. Dezember 2020 oder, wie von den Vertragsparteien anders vereinbart, abgeschlossen wird, wird zu einer Reduzierung der Verbindlichkeiten des Unternehmens durch die Zahlung der Hypothek sowie zu einer indirekten Veräußerung aller Aktiva von MVM führen, einschließlich der Tochtergesellschaft von MVM, des Konzessionsgebiets MVM sowie eines ruhenden Cannabis-Lizenzantrags bei Health Canada (der unter einem früheren gesetzlichen Rahmen eingereicht wurde).

"Diese Partnerschaft mit Circadian Wellness ermöglicht Mountain Valley MD einen äußerst starken Einstieg in den schnell wachsenden Pilzsektor. Die Generierung der ersten Umsätze für unsere Quicksome-Technologie im Bereich der Nutrazeutika sowie die Tatsache, dass wir eine solch starke Bestätigung der Wirksamkeit unserer Wissenschaft für zahlreiche Gesundheits- und Wellnessprodukte erhalten haben, ist eine großartige Bestätigung unseres Geschäftsplans auf dem Weg in diese Wachstumsphase für unser Unternehmen", sagte Dennis Hancock, President und CEO von Mountain Valley MD, abschließend.

ÜBER MOUNTAIN VALLEY MD HOLDINGS INC.

Mountain Valley MD ist mit dem Aufbau einer erstklassigen Biotech- und Life Sciences-Organisation beschäftigt, bei der sich alles um die Implementierung der patentierten Quicksome-Arzneimittelformulierungs- und Verabreichungstechnologien für die orale Anwendung dreht. Ziel ist die Innovation branchenführender Produkte, die weltweit nachgefragt werden.

Die von MVMD entwickelte Lösung zur Verabreichung von Quicksome-Formulierungen mit einer rasch einsetzenden Wirkung, hohen Bioverfügbarkeit, geringen Variabilität und präzisen Dosierung ist das Kernstück des Unternehmenserfolgs in den wichtigsten Produktkategorien des Gesundheits- und Wellnesssektors. Im Einklang mit der Vision von MVMD, Menschen dabei zu helfen, das Beste aus ihrem Leben zu machen, kommt die Quicksome-Technologie sowohl im Rahmen der bahnbrechenden Forschungsarbeiten zur oralen Verabreichung von Impfstoffen und Pharmazeutika als auch in der Entwicklung von Produkten zur Schmerzbekämpfung, zum Gewichtsverlust, zur Energieversorgung, zur Konzentrationssteigerung, zur Förderung eines gesunden Schlafs, zur Bekämpfung von Angstzuständen etc. zum Einsatz.

Bei der patentierten Quicksome-Desikkationstechnologie werden moderne Liposomen und andere stabilisierende Moleküle verwendet, um aktive Wirkstoffe zu verkapseln und zu hochwirksamen Produktformaten für die orale Anwendung umzuwandeln. Das Ergebnis ist eine neue Generation von Produktformulierungen, die in der Lage sind, Impfstoffe, Arzneimittel und Nutrazeutika rascher und effektiver in den Körper einzuschleusen, damit diese ihre Wirkung besser entfalten können und exakter dosierbar sind.

Nähere Informationen zum Unternehmen sowie Kontaktadressen finden Sie unter www.mountainvalleymd.com.

Quelle: Mountain Valley MD Holdings Inc.

ÜBER CIRCADIAN WELLNESS CORP.

Circadian Wellness Corp. richtet sein Hauptaugenmerk auf Pilzzucht, Extraktion, klinische Forschung und Entwicklung sowie auf Gesundheits- und Wellnessprodukte und -anlagen für Endverbraucher. Circadian Wellness ist davon überzeugt, dass es bei der natürlichen Heilung darum geht, die Kontrolle über alles zu übernehmen, was in den Körper eindringt. Weitere Informationen über das Unternehmen und Kontaktdaten finden Sie unter www.circadianwellness.com.

QUELLE: Circadian Wellness Corp.

VORSICHTSHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. "davon ausgehen", "planen", "schätzen", "erwarten", "möglicherweise", "werden", "beabsichtigen", "sollten" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden.

Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens könnten - aufgrund von Behördenentscheidungen, Wettbewerbsfaktoren in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, der aktuellen Wirtschaftslage und anderer Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen - erheblich von jenen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden.

Das Unternehmen tätigt zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit, die Transaktion erfolgreich abzuschließen, einschließlich des Verkaufs von MVM und indirekt des MVM-Eigentums und der daraus resultierenden Rückzahlung und Eliminierung der Hypothek sowie des daraus resultierenden Besitzes von Stammaktien von Circadian durch das Unternehmen und der daraus resultierenden Vorteile für das Unternehmen, einschließlich der Fähigkeit von Circadian, seinen Geschäftsplan umzusetzen, und der Abschluss der Absichtserklärung mit Circadian, einschließlich der Fähigkeit, das Lizenzabkommen erfolgreich auszuhandeln und abzuschließen und den Erhalt der Vorauszahlung.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen. Es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und solche zukunftsgerichteten Informationen sollten daher mit Vorbehalt betrachtet werden. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

