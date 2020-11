Microsoft hat in seinem Vortrag auf der SPS Connect seine neue Lösung, den Azure Metrics Advisor vorgestellt. Dieser läuft in der Microsoft Azure Cloud und ermöglicht es, Sensordaten, etwa eines Vibrationssensors, zu trainieren und später die Signale auf Anomalien hin zu untersuchen. Metrics Advisor ist Teil der Azure Cognitive Services und nutzt künstliche Intelligenz für die Datenüberwachung und Anomalieerkennung in Zeitreihendaten. Der Dienst automatisiert die Anwendung von Modellen auf Daten und bietet eine Reihe von APIs sowie einen webbasierten Arbeitsbereich für die Datenerfassung, Anomalieerkennung ...

