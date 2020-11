Bonn (ots) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum 10. Mal Gäste ins Schloss Bellevue eingeladen. In diesem Forum geht es darum, wie es gelingen kann, Reformen gemeinsam umzusetzen. In einer Zeit, in der die Polarisierung die Debatte beherrscht und die Probleme immer größer werden. Die Corona-Pandemie, der Klimawandel und die Digitalisierung erfordern politisches Handeln, das nicht lange warten kann.



Über diese Thematik diskutieren die Politökonomin Maja Göpel, der Verfassungsrechtler Udo di Fabio, die Schriftstellerin Thea Dorn und der Politikwissenschaftler und Transformationsforscher Wolfgang Merkel. Sie alle beleuchten aus Ihren unterschiedlichen Disziplinen, wie ein "Wir" in dieser Zeit erfolgreich gelingen kann und wo die Probleme und Fallstricke auf dem Weg liegen.



