Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag kaum verändert präsentiert. Der heimische Leitindex ATX trat mit plus 0,01 Prozent auf 2.570,58 Punkten auf der Stelle. Im Vormittagsgeschäft hatte er noch Gewinne von mehr als einem Prozent aufgewiesen. An den europäischen Leitbörsen überwogen leicht negativen Vorzeichen. Marktbeobachter verwiesen auf zurückhaltende Anleger nach den jüngsten Kursgewinnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...