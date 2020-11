Unterföhring (ots) - Ab sofort sind die Inhalte von ProSieben FUN, SAT.1 emotions und Kabel Eins CLASSICS auch über Amazon Prime Video zu sehen. Prime-Mitglieder können die Sender als Prime Video Channels buchen und so die Pay-TV-Sender der Seven.One Entertainment Group live und on-demand in HD streamen.Das Angebot bietet volle Flexibilität: Alle drei Pay-TV-Sender sind als "Seven Entertainment Paket" für 5,99 Euro im Monat, aber auch einzeln für 3,99 Euro pro Monat und Sender buchbar. Neben den linearen Sendern können die Zuschauer zahlreiche Inhalte der Pay-TV-Sender auch on-demand abrufen. Seven Entertainment und die Einzelsender sind über die Prime Video-App auf SmartTVs, mobilen iOS und Android Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Chromecast oder online unter Amazon.de/channels verfügbar.Nicole Agudo Berbel, Geschäftsführerin und Chief Distribution Officer Seven.One Entertainment Group: "Unsere Pay-TV-Sender ProSieben FUN, SAT.1 emotions und Kabel Eins CLASSICS stehen für hochkarätige Inhalte, etwa mit Serien-Premieren, Film-Klassikern oder Live-Übertragungen von Action- und e-Sports-Events - und damit für bestes Entertainment. Mit dem Start der drei Sender unter der Dachmarke Seven Entertainment haben Amazon Prime-Mitglieder die Möglichkeit, unsere Pay-TV-Sender in einem Paket zu buchen. Darüber hinaus erhöhen wir so die Reichweite unseres Pay-TV-Angebots über eine weitere Distributionsplattform."Das bieten die Pay-TV-Sender der Seven.One Entertainment GroupSAT.1 emotions ist der Sender für alle Emotionen. Vom großen Eventkino, über die ganze Welt des Crime bis hin zu packenden Dramen, Komödien und den romantischsten Filmen: Aktuell erwartet die Zuschauer unter anderem "Manhattan Queen" mit Jennifer Lopez, "Im Rausch der Sterne" mit Bradley Cooper" und "Marokko: Liebe in Zeiten des Krieges". Kabel Eins CLASSICS ist der Fernsehsender für alle, die über Generationen hinweg einfach gute Unterhaltung suchen: Kult, Klassiker, vielfältige Genres - einfach Kino für's TV. Hier ist beispielsweise die Event-Serie "Oliver Maass" zu sehen. Und ProSieben FUN gibt dem Zuschauer den Adrenalinblick. Egal, ob Serien, Spielfilme, Action Sport oder Late Shows, hier steht der Spaß im Vordergrund - im Dezember sehen die Zuschauer dort das Fantasy-Märchen "Snow White and the Huntsman Teil 1 & 2" und die 9. Staffel von "Archer".Aktuelle Pressemitteilungen und News finden Sie ab sofort im neuen Presseportal unter presse.seven.onePressekontakt:Maurice BöhlerSenior PR Manager / Sprecher SalesSeven.One Entertainment Groupphone: +49 (0) 89 95 07 - 4139email: maurice.boehler@seven.oneOriginal-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148123/4773977