DJ MÄRKTE USA/Wall Street mit Verschnaufpause nach Rekordjagd

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der Rekordjagd am Dienstag dürfte die Wall Street zur Wochenmitte eine Verschnaufpause einlegen. Im Vorfeld des Feiertages "Thanksgiving" am Donnerstag und dem verkürzten Handel am Freitag könnten im Verlauf zudem Gewinnmitnahmen einsetzen. Die anhaltende Hoffnung auf eine baldige Verfügbarkeit von Coronavirus-Impfstoffen und der nun in geregelten Bahnen verlaufende Übergabeprozess an den Wahlsieger Joe Biden hatten den Dow-Jones-Index am Vortag erstmals über die Marke von 30.000 Punkte steigen lassen.

"Wir sind sicherlich in einer viel optimistischeren Position als noch vor einigen Wochen", so Seema Shah, Chefstrategin bei Principal Global Investors. "Der Markt versucht, zwischen den kurzfristigen Aussichten einer Winterwelle von Covid-Fällen und den aufgrund der Impfstoffe mittelfristig positiveren Aussichten auszubalancieren. Doch die mittelfristigen Aussichten sind weiter mit Unsicherheiten behaftet", ergänzt die Teilnehmerin. Aktuell geht es für den Future auf den S&P-500 um 0,1 Prozent nach unten.

US-Daten liefern uneinheitliches Bild

Ein durchwachsenes Bild liefern die vorbörslich veröffentlichten US-Konjunkturdaten. So ist der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter für Oktober stärker gestiegen als erwartet. Dagegen ist die wöchentliche Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut geklettert. Im Vergleich zur Vorwoche erhöhte sich die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 30.000 auf 778.000. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 733.000 vorhergesagt.

Das US-BIP wuchs im dritten Quartal in zweiter Lesung um 33,1 Prozent und hat sich damit von einem Großteil der Pandemieverluste erholt. Die erste Schätzung wurde damit - wie von Ökonomen erwartet - bestätigt. Eine halbe Stunde nach der Eröffnung folgen noch die persönlichen Einkommen und Ausgaben für Oktober, der Index der Verbrauchertimmung der Universität Michigan für November in zweiter Lesung sowie die Neubauverkäufe für Oktober. Am Abend wird dann noch das Protokoll der US-Notenbanksitzung von Anfang November veröffentlicht.

Ölpreise legen weiter zu

Die Rally am Ölmarkt setzt sich fort, die Preise markieren erneut Achtmonatshochs. Und dies, obwohl die US-Öllagerbestände in der zurückliegenden Woche kräftig gestiegen sind, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Weiter stützt die Hoffnung, dass der baldige Einsatz von Impfstoffen im kommenden Jahr zu einer konjunkturellen Erholung führen wird und damit auch die Öl-Nachfrage steigt. Daten zeigen, dass in den USA vor den Feiertagen die Reisetätigkeit und damit die Kraftstoffnachfrage zulegt. Im Verlauf werden noch die offiziellen US-Öllagerdaten veröffentlicht. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 0,7 Prozent auf 45,24 Dollar, Brent legt um 0,8 Prozent auf 48,25 Dollar zu.

Der Euro zeigt sich um die Marke von 1,19 Dollar. Im Verlauf wurde bei 1,1929 Dollar ein Zwölfwochenhoch markiert. Die Volatilität habe in den vergangenen Tagen vor dem langen Wochenende in den USA zugenommen, so die Commerzbank. Für Devisenexperte Ulrich Leuchtmann spricht das für noch weniger Liquidität und noch mehr Schwankungen. Andererseits: Sollte sich der Euro zum Dollar aktuell nachhaltig über der 1,19er Marke etablieren, könnte sich dieses neue Niveau als neuer Marktkonsens durchsetzen, so der Analyst.

Der Goldpreis kann sich von den Vortagesverlusten leicht erholen, als er auf den niedrigsten Stand seit vier Monaten gerutscht war. Die Marke von 1.800 Dollar kann damit weiter behauptet werden. Investoren würden mit den Impfstoff-Hoffnungen nun verstärkt in Aktien umschichten, so Bart Melek, Rohstoff-Stratege bei TD Securities. Doch mit der Aussicht auf weitere geldpolitische Maßnahmen der US-Notenbank dürfte Gold als Inflationsschutz weiter gesucht bleiben, ergänzt der Teilnehmer. Der Preis für die Feinunze legt um 0,3 Prozent auf 1.813 Dollar zu.

Die Anleihen erholen sich leicht von den jüngsten Abgaben. Die Rendite zehnjähriger Papiere gibt um 0,9 Basispunkte auf 0,87 Prozent nach.

HP und Dell mit Quartalszahlen

Bei den Einzelwerten dürften die Aktien von HP und Dell im Fokus stehen. Der PC-Hersteller HP hat die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Das Unternehmen kündigte zudem an, die Dividende im Geschäftsjahr 2020/21 um 10 Prozent zu steigern. Die Aktie steigt vorbörslich um 5,2 Prozent.

Die Dell-Aktie gewinnt 0,2 Prozent. Auch hier wurden die Marktprognosen übertroffen, doch machte der Konzern keine Angaben über die Abspaltung der Tochter VMware. Diese legte ebenfalls Quartalszahlen vor. Der Hersteller von Cloud-Software hat im dritten Quartal die Markterwartungen übertroffen und seinen Jahresausblick angehoben. Die Anleger dürften hier Gewinne mitnehmen, da die Aktie zuletzt zugelegt hat. Die Titel verlieren 2,3 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 -0,4 0,16 -105,0 5 Jahre 0,38 -1,3 0,40 -154,0 7 Jahre 0,64 -0,9 0,65 -161,0 10 Jahre 0,87 -0,9 0,88 -157,3 30 Jahre 1,60 -0,6 1,61 -146,7 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 08:07 Uhr Do, 17:22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1900 +0,06% 1,1898 1,1841 +6,1% EUR/JPY 124,26 +0,00% 124,36 122,99 +1,9% EUR/CHF 1,0839 +0,05% 1,0845 1,0798 -0,2% EUR/GBP 0,8925 +0,26% 0,8905 0,8952 +5,5% USD/JPY 104,41 -0,07% 104,53 103,88 -4,0% GBP/USD 1,3335 -0,18% 1,3359 1,3225 +0,6% USD/CNH (Offshore) 6,5728 -0,04% 6,5813 6,5764 -5,7% Bitcoin BTC/USD 19.307,28 +0,87% 18.896,72 17.993,51 +167,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,24 44,91 +0,7% 0,33 -19,3% Brent/ICE 48,25 47,86 +0,8% 0,39 -21,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.812,89 1.807,40 +0,3% +5,49 +19,5% Silber (Spot) 23,40 23,33 +0,3% +0,07 +31,1% Platin (Spot) 959,53 963,00 -0,4% -3,48 -0,6% Kupfer-Future 3,30 3,30 -0,0% -0,00 +16,8% ===

November 25, 2020 09:09 ET (14:09 GMT)

