Das Metallrecyclingunternehmen Befesa S.A. (ISIN: LU1704650164) wird den Aktionäre eine zusätzliche Dividende in Höhe von 0,29 Euro je Aktie ausschütten. Die Überprüfung einer zusätzlichen Dividende wurde bereits Ende April angekündigt. Der Dividendenabschlag (Ex-Dividenden Tag) findet am 30. November 2020 statt. Die Auszahlung erfolgt am 4. Dezember 2020. Zusammen mit den 0,44 Euro, die bereits im Juli bezahlt wurden, beträgt die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...